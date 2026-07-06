España derrotó a Portugal y clasificó a cuartos de final del Mundial

La selección del España dio el gran golpe en la Copa del Mundo al derrotar este lunes 6 de julio a Portugal con un apretado marcador de 1-0.

La roja se impuso con un solitario gol de Mikel Merino en el minuto 90+1, luego de una habilitación de Ferrán Torres.

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Intenso primer tiempo

Desde el pitazo inicial, Portugal y España protagonizaron un intenso partido con un alto ritmo competitivo y acciones de gol en las dos áreas.

Los dirigidos por Luis de la Fuente tuvieron mayor control del balón y arrinconaron por momentos a los lusos, que supieron aguantar y contragolpear.

En el minuto 7, Mikel Oyarzabal tuvo la primera oportunidad de peligro, después de recibir el balón cerca del área de Portugal, pero su remate se fue desviado.

Los dirigidos por Roberto Martínez respondieron en el 11 a través de Cristiano Ronaldo, que después de controlar la pelota dentro del área intentó sorprender con un disparo de derecha que atajó el portero Unai Simón.

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En el complemento del primer tiempo, España arremetió en contra del arco portugués al generar múltiples opciones que convirtieron en figura al guardameta Diogo Costa, que salvó en repetidas oportunidades a Portugal.

España lo ganó en el segundo tiempo

En el segundo tiempo, el compromiso se disputó mayormente en el centro de la cancha.

La selección de España mantuvo mayor posesión del balón, mientras que Portugal intentó generar peligro con transiciones rápidas.

Mikel Merino le dio la victoria a España

En el minuto 90+1, cuando parecía que el partido se iba a tiempo extra, Mikel Merino apareció para sentenciar la victoria y clasificación de España.

Luego de una larga secuencia de pases, Ferrán Torres sorprendió con un pase filtrado con destino de Mikel Merino, quien le ganó la posición a los defensores de Portugal y con un certero remate de zurda logró el 1-0 final.

Rival de España en cuartos de final

En cuartos de final, la selección de España enfrentará al ganador de la serie que disputarán Estados Unidos y Bélgica.