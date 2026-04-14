Oficial: Messi se queda sin DT tras sorpresiva renuncia de Mascherano

El mundo del fútbol se sacude tras la sorpresiva renuncia de Javier Mascherano como entrenador del Inter Miami y abrió un nuevo capítulo en la corta pero intensa historia del club estadounidense.

La decisión la hizo oficial el club el 14 de abril de 2026 en horas de la tarde y tomó por sorpresa tanto a aficionados como a analistas, especialmente por el exitoso ciclo que venía liderando el argentino en un equipo de estrellas que él mismo se encargó de conformar.

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Mascherano no continúa como DT de Inter Miami

Mascherano dejó su cargo alegando “motivos personales”, según informó oficialmente la institución. Más allá de la brevedad de la explicación, su salida se produce en un contexto llamativo, ya que apenas hace unos meses después llevó al equipo a conquistar la primera MLS Cup de su historia.

Durante su etapa como director técnico, el argentino no solo consiguió el título, sino que también dejó cifras destacadas, consolidando un estilo ofensivo que llevó al equipo a anotar más de 100 goles en la temporada y logró hitos internacionales, como alcanzar las fases eliminatorias del Mundial de Clubes.

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Su gestión quedará en la memoria por haber llevado al Inter Miami a lo más alto del fútbol estadounidense y por consolidar un equipo competitivo alrededor de figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Tras su renuncia, el club anunció que Guillermo Hoyos asumirá como entrenador interino, con la misión de dar continuidad al proyecto y mantener al equipo en la pelea por los objetivos de la temporada.

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Primer partido de Inter Miami sin Mascherano

El equipo comandado desde el terreno de juego por Messi se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones, justo en la tercera casilla, pero para permanecer allí tendrá que vencer a Colorado en condición de visitante, en el Empower Field at Mile High, el sábado 18 de abril sobre las 15:30 hora Colombia.

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¿Cómo le fue a Mascherano como director técnico de Inter Miami?

El estratega de 41 años arribó a la MLS a principios de la temporada 2025 para vivir su primera experiencia como entrenador a nivel de clubes. Desde entonces, tuvo la oportunidad de dirigir en 67 oportunidades al equipo de Messi, habiendo logrado 38 victorias, 15 empates y 14 derrotas.