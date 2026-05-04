En Real Madrid de España habría una presunta molestia con el delantero francés Kylian Mbappé por los viajes que realizó en los últimos días con su actual pareja, la actriz Ester Expósito.



El enfado, sobre todo, se habría generado porque el futbolista realizó muchas publicaciones al respecto. Cabe mencionar que el exjugador del PSG y Mónaco de la Ligue 1 está lesionado.

Lea también La joya colombiana de 15 años que quiere el Real Madrid: otro club se lo pelea

Los líos de Kylian

“Mbappé es protagonista absoluto en el Real Madrid. No por su juego ni por sus goles, sino por sus viajes a París e Italia. El jugador está lesionado, pero no se ha quedado recuperándose en Valdebebas, sino que se ha marchado con su pareja, Ester Expósito, a realizar una especie de vacaciones”, dice Mundo Deportivo.



“La afición le señala porque ve en esos viajes, en su actitud, una falta de compromiso total con el equipo, con el club. Consideran que Mbappé ya ha dado por finalizada la temporada y está pensando en el Mundial y no en el Real Madrid”, añade.

Lea también Real Madrid confirmó lo peor con Mbappé y pone en riesgo el Mundial

Reacción del vestuario

El medio, además, señala que algunos compañeros de Mbappé están inconformes porque supuestamente consideran que el trato hacia el galo es diferente y permisivo. Esto podría generar un muy mal ambiente en el camerino.



“El club blanco dio el OK a los viajes de Mbappé; lo que no entienden es que prácticamente hayan sido retransmitidos en directo. Eso ha molestado en los despachos de Valdebebas porque consideran que Mbappé debería haber tenido más cuidado a la hora de vigilar su exposición pública en esos viajes, especialmente el que realizó a Cagliari. De ahí viene el enfado por parte del club con Mbappé, por la repercusión pública de esos viajes que dejan al Real Madrid en entredicho”, sentenció Mundo Deportivo.

La hinchada quiere más

La situación empeora de parte de la hinchada hacia el jugador porque sienten que, a pesar de ser una de las grandes estrellas del plantel, no ha cumplido hasta el momento con las expectativas.



Sí, su racha goleadora ha sido bastante importante y eso no se puede negar, pero la afición pide que Kylian Mbappé le entregue pronto un trofeo de la Liga de Campeones de Europa.





