Antes del inicio del Bayern Múnich de Alemania vs. Real Madrid de España por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, se realizó un minuto de silencio en honor a José Emilio Santamaría.



José Emilio Santamaría supo vestir y dejar una huella enorme en Real Madrid. El minuto de silencio avanzaba con normalidad, hasta que unos hinchas del conjunto bávaro empezaron a hacer ruidos.

Lea también Reacción de la prensa alemana a la clasificación del Bayern Múnich a semis de Champions

El video

Esta situación enfadó a Kylian Mbappé, una de las grandes figuras que tiene el conjunto español. Un video delató la reacción del jugador que estará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.



El compromiso, al final, como bien se sabe, terminó 4 goles a 3 a favor del Bayern Múnich. El global terminó 6 a 4. El equipo donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda avanzó a las semifinales del torneo.

Palabras de Arbeloa

Tras el duelo, Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, habló ante la prensa e hizo referencia a la expulsión de Eduardo Camavinga minutos antes del pitazo final. El galo fue expulsado, al parecer, por demorar el juego.



“¿Se acabó todo con la roja a Camavinga? Es evidente, no se puede expulsar a un jugador por una cosa así; el árbitro ni sabía que tenía tarjeta y se ha cargado el partido y una eliminatoria muy bonita, muy igualada, en todo lo alto, y ahí se ha acabado el partido”, dijo ante los micrófonos de Movistar.

Lea también Kompany rompe el silencio sobre Luis Díaz: lo que dijo tras eliminar al Real Madrid

Con la cabeza en alto

Después, el exjugador valoró el trabajo de sus jugadores, que hicieron lo posible por avanzar de ronda, pero no lograron. Afirmaron que a casa volverán con la cabeza muy en alto.



“Ha sido un gran partido de mis jugadores; lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho, por los madridistas que han venido y los que lo han visto en casa. Estoy muy orgulloso de mis futbolistas porque se han dejado el alma. Me duele porque el Madrid no va a ganar la decimosexta este año, pero volvemos a Madrid con nuestro escudo porque lo han dado todo”, aseguró.



“El responsable de las derrotas soy yo y asumiré las consecuencias. La afición tiene que estar orgullosa de unos jugadores que se han dejado la vida y que han defendido este escudo al máximo”, sentenció, ya en conferencia de prensa.