Desde hace varios días se viene diciendo que Samuel Martínez, joya de Atlético Nacional de Medellín, se convertirá en nuevo jugador del Liverpool FC de la Premier League de Inglaterra, uno de los clubes más importantes del mundo.



El mediocampista ofensivo se dio a conocer en el Conmebol Sudamericano Sub 17 que se llevó a cabo hace unas semanas en Paraguay. Este torneo sirvió como clasificatorio para la Copa del Mundo de la categoría que se realizará en Qatar a finales del presente año.

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Samuel fue figura en el Sudamericano

La Selección Colombia, dirigida por Freddy Hurtado, venció en la gran final a su similar de Argentina y se coronó con el trofeo. Samuel Martínez fue figura a lo largo de este relevante certamen.



Debido a la calidad mostrada, varios clubes del viejo continente se interesaron en contar con los servicios de Samuel. Uno de ellos, además del Liverpool de Inglaterra, fue Bayern Múnich de Alemania.

Liverpool ganó la carrera por el fichaje

Pero, como bien se ha podido notar, al parecer, la carrera para contratar a la joven estrella cafetera se la quedó el equipo rojo de la ciudad de The Beatles. Se espera, de igual manera, que se realice anuncio oficial sobre la gestión en los próximos días.



Y ya que se habla del arribo de Samuel Martínez al Liverpool de la Premier League, en las últimas horas surgió nueva información. Se destapó un detalle que casi nadie conocía y este es que se espera que el jugador se una a la pretemporada del plantel profesional a partir de la siguiente pretemporada. Así mismo, jugaría su primer año con las categorías Sub 19 y 21 del club.

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Los detalles sobre el fichaje de Samuel

“El traspaso de Samuel Martínez al Liverpool es un hecho, según se informa. Próximos pasos: proceso de visado y viaje a Inglaterra para exámenes médicos. Después, firmará un contrato de cinco años”, comentó sobre el asunto el periodista Florian Plettenberg, especializado en el mercado de fichajes.

“El plan general —dependiendo de las regulaciones de comodín— es que se una a la pretemporada del primer equipo a partir del próximo verano, con su primer año previsto entre el Liverpool U21 y la Liga Juvenil Sub-19”, añadió, a través de su cuenta oficial de X.