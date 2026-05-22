En las horas de la mañana de este viernes 22 de mayo salió a la luz que Samuel Martínez, joven promesa del fútbol profesional colombiano que milita en las divisiones inferiores de Atlético Nacional de Medellín, partiría al cumplir la mayoría de edad a un grande de Europa.



El conjunto antioqueño y Liverpool FC de la Premier League de Inglaterra habrían llegado a un acuerdo para el traspaso del talentoso futbolista que juega de mediocampista ofensivo.

Las palabras de Fabrizio

“Liverpool acuerda traspaso para fichar a Samuel Martínez del Atlético Nacional”, dijo al respecto el periodista Fabrizio Romano, que, como bien se sabe, está especializado en el mercado de fichajes a nivel mundial.



“Acuerdo en marcha para que el talento colombiano de 17 años se una en 2027, tan pronto cumpla 18. Liverpool anticipa a Borussia Dortmund (de Alemania)”, agregó, a través de su cuenta oficial de X.

Una noticia que se hizo viral

El asunto sobre Samuel Martínez, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales. El jugador fue figura de la Selección Colombia en el Conmebol Sudamericano Sub 17 que se llevó a cabo hace poco en Paraguay. La tricolor fue campeona en este torneo.



Tras lo mencionado, el mismo Atlético Nacional de Medellín se pronunció. A través de su canal de comunicaciones de WhatsApp, el equipo verde y blanco compartió un mensaje claro sobre el futuro del futbolista.

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Pronunciamiento de Nacional

“Respecto al tema Samuel Martínez, no hay nada confirmado. Estaremos informando”, aseguró Atlético Nacional. La gestión sí estaría muy avanzada, pero todavía restan detalles para que se cierre.



La posible partida de Samuel Martínez a las divisiones menores de Liverpool FC de Inglaterra sería algo muy positivo para el mismo jugador y el fútbol profesional colombiano. Se espera otro anuncio en las próximas horas.



