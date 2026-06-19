Vasco les dio la razón a los colombianos: contundente decisión con DT tras declaraciones

Si Carlos Cuesta, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez estuvieron en la lista del Mundial 2026 para ser opciones en la Selección Colombia, es porque las cosas están yendo bien con sus participaciones en el Brasileirao y en la Copa Sudamericana. De hecho, Gómez se quedó en la nómina de 26 jugadores.

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No obstante, Renato Gaúcho no cree en los jugadores colombianos después de sacar a la luz unas fuertes declaraciones acerca de la adaptación de los cuatro cafeteros que tiene Vasco da Gama en estos momentos. Carlos Andrés Gómez es uno de los mejores asistentes del club y uno de los mejores extremos del Brasileirao.

Las estadísticas avalan el nivel de los cuatro colombianos y de los demás representantes que están en Brasil, como Kevin Viveros, goleador del torneo. Renato Gaúcho en abril afirmó que, “siempre intento corregirlos. Y cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo. No puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana. Y está el problema de la adaptación”.

DECLARACIONES CONTRA LOS COLOMBIANOS FUERON DETERMINANTES PARA LA SALIDA DE RENATO GAÚCHO

Después de estas palabras que dio el entrenador, en varias ruedas de prensa también hubo cosas que no gustaron mucho en el equipo ni en los directivos con Renato Gaúcho. Estas declaraciones empezaron a distanciar un poco a los altos cargos de la institución con el estratega.

Una vez terminó la primera fase del Brasileirao y con un momento delicado del Vasco da Gama en el rentado local peleando el descenso, vieron apropiado salir de Renato Gaúcho de la institución.

Por medio de un comunicado, el club indicó que, “Vasco da Gama anuncia que Renato Gaúcho ya no es el entrenador del equipo profesional. La decisión se tomó de mutuo acuerdo entre las partes. Vasco agradece al entrenador y a su cuerpo técnico sus servicios durante su tercera etapa en el club y les desea éxito en sus futuras carreras”.

Más allá de los resultados que dejó Renato Gaúcho con el club, este tema de las declaraciones hacia los jugadores colombianos fueron determinantes para que los directivos tomaran esa medida con el entrenador. Carlos Andrés Gómez, Carlos, Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza sintieron el respaldo de sus compañeros.

EL PRIMER COLOMBIANO QUE SE VA DE VASCO DA GAMA

Además de Renato Gaúcho, uno de los primeros colombianos que se irá de Vasco da Gama será nada más ni nada menos que Marino Hinestroza. El extremo ex Atlético Nacional es uno de los que menos minutos sumó en la temporada y no cuenta con el respaldo de los hinchas que fueron a buscarlo e increparlo por su flojo rendimiento.

El club ya le ha demostrado la puerta de salida con las pocas apariciones en el torneo y en la Copa Sudamericana. Por esta razón, todo parece indicar que el extremo no estaría en los planes de Vasco da Gama. Marino tiene las horas contadas y ya hay interesados.

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La Liga BetPlay puede ser una solución con el interés del Deportivo Cali. El Brasileirao también con Sao Paulo que lo pretende desde el partido entre Nacional y los paulistas en Copa Libertadores 2025.

El club que sí parece haberle cerrado la puerta es Atlético Nacional. Seguramente el extremo vallecaucano tendrá que buscar nuevos aires, pero en el cuadro antioqueño no lo contemplan en estos momentos.