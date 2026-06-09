Un gigante del fútbol europeo estaría más que interesado en hacerse con los servicios del portero argentino Emiliano Dibu Martínez, quien milita en el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra.



Se trata de la Juventus de la Serie A de Italia. Este equipo se quiere levantar de su mal momento y quiere volver a retumbar en la élite del balompié del viejo continente. El club de Turín espera hacer un muy buen mercado de fichajes.

Allison no va a la Juve

Durante las últimas semanas, la Juventus estaba realizando gestiones para hacerse con los servicios de Allison, portero brasileño del Liverpool, también de la Premier League. Este guardameta compartió con el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.



A pesar del alto interés de la Juventus, el fichaje del brasileño no va a concretar. Por eso, el conjunto italiano empezó movimientos para contratar lo más pronto posible al Dibu Martínez, que se coronó como campeón de la Copa del Mundo de la FIFA 2022, que se llevó a cabo en Qatar.

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Juventus va por Dibu

“Juventus quiere a Dibu Martínez como objetivo prioritario para la posición de portero después de que el acuerdo con Alisson se haya frustrado”, comentó al respecto el reconocido periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes.

“Las conversaciones han comenzado para preguntar por el precio y los detalles del contrato, salario alto, pero la Juve está interesada en explorar el traspaso. Otra opción sigue siendo el portero de los Spurs, Vicario”, añadió, a través de su cuenta oficial de X.

¿Se dará el fichaje?

Si Dibu Martínez llega a firmar contrato con la Juventus de la Serie A de Italia, sería compañero del defensa central colombiano, que también puede jugar como lateral, Juan David Cabal.



El Dibu Martínez, como bien se sabe, estará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, representando a la selección de Argentina.