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Dibu Martínez

'Dibu' Martínez soltó fuerte mensaje: ¿Se retira de la selección de Argentina?

El guardameta dejó en redes sociales un mensaje que inquieta con su futuro tras el Mundial 2026.
Agencia AFP Daniel Chalela Ambrad
Emiliano 'Dibu' Martínez abre la puerta de salida de Argentina
Emiliano Martínez en la selección de Argentina // AFP

Tras la derrota en la final del Mundial contra España, el guardameta argentino Emiliano "Dibu" Martínez abrió este martes la puerta a una posible retirada de la selección en una publicación en Instagram en la que se pregunta si es momento de "dar un paso al costado".

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"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más", publicó el arquero del Aston Villa en su cuenta personal de Instagram.

"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia delante y si es momento de dar un paso al costado", añadió.

"Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", concluyó Martínez, de 33 años y campeón del mundo en 2022.

Con once atajadas en la final, el marplatense fue el mejor de la Albiceleste en la final, pero no pudo hacer nada para evitar el tanto de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga.

El "Dibu" cuenta con 67 partidos como internacional y es uno de los protagonistas del reciente éxito del combinado argentino, con el que ha ganado dos Copa América (2021, 2024) y sobre todo el Mundial 2022.

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En la final de ese torneo, disputada en Lusail el 18 de diciembre de 2022, fue decisivo con una atajada en el tiempo añadido de la prórroga al francés Randal Kolo Muani y la parada en la tanda de penales a Kingsley Coman.

LAS POSIBLES SALIDAS DE ARGENTINA TRAS EL MUNDIAL

En el camino de la selección de Argentina viene la Fecha FIFA de septiembre como nuevos exámenes y partidos de preparación, seguramente todo pensando en las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2030 o para la Copa América 2028.

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Emiliano Martínez, junto con otros jugadores como Nicolás Otamendi y Lionel Messi tendrán que tomar la decisión pronto, dado que, en el caso de Otamendi y de Messi, se especulaba que este duelo del Mundial podía ser el último con la 'Albiceleste' para el defensor central y el atacante.

Además de las posibles salidas de estos tres jugadores, todavía es el momento en el que Lionel Scaloni está contemplando su futuro con la posibilidad latente de dejar la dirección técnica de Argentina para la Fecha FIFA de septiembre. Habrá que esperar la confirmación de las decisiones oficiales.

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Dibu Martínez Selección de Argentina Mundial 2026 Argentina Lionel Scaloni Lionel Messi