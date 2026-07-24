Dicen que Vozinha ya tiene equipo en Suramérica: bombazo

Josimar José Évora Días, mejor conocido como Vozinha, sería nuevo portero de Colo Colo, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional chileno. El asunto ya lo dan por hecho.

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Vozinha llegaría a Colo Colo

Vozinha, como bien se sabe, brilló y fue la sensación de la selección de Cabo Verde en lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

“{EXCLUSIVO} Vozinha refuerza #ColoColo. El arquero sensación en la copa del mundo aceptó la propuesta del equipo. Firma por 18 meses”, informó Germán García Grova, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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La prensa chilena se pronunció

Lo mencionado por el comunicador, como era de esperarse, se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales. La prensa chilena, de inmediato, empezó a abordar el asunto y también lo confirmó.



“Colo Colo estaría dando el gran golpe en el fútbol chileno con la contratación del arquero de Cabo Verde, Vozinha. El meta de 40 años habría aceptado la última propuesta del club y firmará con el Cacique”, dijo As Chile.

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¿El bombazo del año?

“Con esto Fernando Ortiz tiene a su nuevo arquero, tras la operación caída de Santiago Mele y las nuevas opciones que fueron apareciendo en el mercado. Finalmente, será el guardameta que deslumbró al mundo con su selección”, añadió.



Se espera, entonces, que se haga oficial la llegada del experimentado guardameta a Colo Colo de Chile. Muchos hinchas del equipo en el que juega Arturo Vidal, con pasado en FC Barcelona de España y Bayern Múnich de Alemania, se han pronunciado con alegría sobre la posible llegada del portero de Cabo Verde.





