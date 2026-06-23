Hay luto en la selección de Francia. En las últimas horas se pudo saber que, lamentablemente, la madre de Didier Deschamps, director técnico del conjunto galo, falleció.



Debido a esta situación, el estratega abandonará la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Deschamps regresará a Francia para despedir a su madre.

Luto en Francia

El director técnico no estará en el Francia vs. Noruega, correspondiente a la tercera y última jornada del grupo I del certamen orbital. Guy Stéphan será el encargado de dirigir a los galos.



“Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido de los Bleus en el grupo I”, señaló la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

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Deschamps viajará a Francia

“El seleccionador nacional ha tenido el dolor, esta mañana de martes, de enterarse del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a sus exequias”, añadió, en la red social X.



Una vez Didier Deschamps acompañe las exequias de su madre, se espera que retorne a la concentración de la selección de Francia para afrontar las fases finales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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El DT no estará en el Noruega vs. Francia

“De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, presente en el campamento base del Equipo de Francia para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su adjunto, Guy Stéphan, de dirigir al grupo hasta su regreso”, añadió la FFF.

“En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación”, sentenció.



















