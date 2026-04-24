Diego Arias define el futuro de Nicolás tras su polémica separación del grupo

La novela de Nicolás Rodríguez con Atlético Nacional parece que poco a poco va llegando a su fin tras una serie de novedades con el caso que le permitirían volver a sumar minutos antes de lo que se esperaba.

El delantero de 21 años estaría próximo a volver a entrenar con el resto del equipo y Diego Arias se refirió justamente a esta situación y dejó la puerta abierta con respecto a su retorno a los terrenos de juego para las instancias finales de la competencia local.

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Diego Arias fue claro con la situación de Nicolás Rodríguez

Rodríguez arribó en el presente mercado de fichajes a la Liga Betplay y llegó como una de las contrataciones más esperadas del 'verde paisa'. Su participación deportiva ha sido bastante buena, ha sumado varios partidos, pero lamentablemente en las últimas semanas el protagonismo se lo roba por una desalentadora denuncia sexual que afecta su presente deportivo.

El problema de Nicolás Rodríguez evoca por presunto abuso sexual a una joven de 19 años, Chenoa Cortés Rivera, a quien habrían contactado desde Instagram, y quien relató que los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 15 de marzo en Rionegro.

El cuadro 'verdolaga' enfrenta una baja sensible, ya que Rodríguez formaba parte del selecto grupo de jugadores inscritos para el semestre de apertura, pero no ha vuelto a sumar minutos, ya que fue apartado del grupo, aunque pronto volvería, tal como lo dio a conocer el propio Diego Arias.

“Nico se ha estado entrenando con nosotros en los últimos días… en el momento que ya se defina que pueda estar habilitado, será un jugador más con el que podamos contar. Esperemos eso sea pronto”.

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¿Cómo le ha ido a Nicolás Rodríguez con Nacional?

El delantero de 21 años llegó desde Orlando City en la presente temporada y ha tenido la oportunidad de jugar en 12 oportunidades, una de ellas en Copa Sudamericana, habiendo jugado más de 700 minutos en los que se ha reportado con dos asistencias.

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¿Qué dijo Nicolás Rodríguez tras la denuncia?

En el comunicado, la defensa rechaza de manera enfática la denuncia interpuesta contra Rodríguez, señalando que, tras un análisis preliminar de los hechos y de las pruebas disponibles, las acusaciones “no se ajustan a la realidad de lo sucedido”.