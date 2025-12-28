Nacional entrega noticias: ¿Román, Morelos y Sarmiento?

Para las aspiraciones de Atlético Nacional haber sellado la clasificación para la Copa Sudamericana se queda corto para lo que está acostumbrado a disputar el cuadro antioqueño. Lejos de haber podido jugar la Copa Libertadores tendrán que conformarse enfrentando a Millonarios en la fase previa de la Sudamericana.

Con esto, la necesidad de armar un equipo que pelee por todos los títulos es urgente y eso lo saben los directivos y el presidente Sebastián Arango. Ante esta situación, hay que estar pendiente del mercado de fichajes con Nicolás Rodríguez que será el primero en llegar y Milton Casco que estaría a detalles.

Se habla de la salida de Marino Hinestroza, el intento de renovación de Alfredo Morelos y otros aspectos que conciernen a los jugadores más importantes de la institución como Andrés Román y Andrés Sarmiento. Edwin Cardona seguirá, pero, ¿cuáles son esos rumores que están cerca de resolverse en el club?

¿EN QUÉ VA LA ACTUALIDAD DE ATLÉTICO NACIONAL PARA AFRONTAR EL 2026?

De acuerdo con información de Mauricio Agudelo, periodista de Win Sports, la actualidad de Nacional se divide en cinco aspectos para resolverse. El primero tiene que ver con la continuidad de Andrés Román y Andrés Sarmiento. El lateral derecho tenía ofertas del exterior, mientras que Sarmiento estaba en la órbita del Atlético Bucaramanga y de Santa Fe.

La intención con Andrés Román pasa por querer tenerlo en el primer semestre del 2026 y en el segundo torneo pensar en una venta internacional. Luego, Mauricio Agudelo revela que no hay ofertas por Juan Manuel Zapata. Así las cosas, por ahora se confirman tres continuidades dentro de la institución.









Por su parte, con Milton Casco y Nicolás Rodríguez, solo quedaría esperar a que se firmen los papeles para que ambos sean futbolistas de Atlético Nacional en el 2026. La llegada del lateral izquierdo argentino podría significar la salida de Camilo Cándido.

En el caso de Marino Hinestroza que ya tendría todo listo para ir a Boca Juniors, se ha enfriado un poco las negociaciones, dado que el cuadro argentino ha puesto sobre la mesa ofertas de 5 millones de dólares, mientras que Nacional pretende 6 millones o más para cerrar la salida del extremo.

Como quinto punto, Mauricio Agudelo mantiene que Nacional sigue buscando llegar a algún acuerdo con Santos de Brasil por la continuidad de Alfredo Morelos. El delantero y el cuadro antioqueño quieren, solo falta cerrar todo entre los dos clubes en cuestión.

Durante este mercado de fichajes ha sonado el nombre de Santiago Arias como posible refuerzo de Nacional. En el caso de que Andrés Román continúe, se espera que lo de Arias sea descartado, por lo menos para el primer semestre del 2026.

Además, se esperan los regresos de Emilio Aristizábal, Cristian Flórez y de Samuel Velásquez que terminan sus préstamos. De Emilio se espera sacar un beneficio económico cuando llegue una importante oferta. Velásquez y Flórez serían tenidos en cuenta, según Mauricio Agudelo.