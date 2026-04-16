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Tabla de posiciones del grupo E en la Copa Libertadores tras la derrota de Santa Fe

Santa Fe perdió como visitante con Corinthians en la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores.
Daniel Zabala
Santa Fe perdió con Corinthians en la Copa Libertadores
Santa Fe perdió con Corinthians en la Copa Libertadores // AFP

Independiente Santa Fe registró su primera derrota en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores al caer este miércoles 15 de abril en su visita a Corinthians con marcador de 0-2.

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Con este resultado, el conjunto 'cardenal' quedó con un solo punto en la tercera posición del grupo E, teniendo en cuenta que en la primera jornada había igualado como local con Peñarol.

Por otro lado, Corinthians dio un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final, ya que llegó a seis unidades al contar con dos triunfos.

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Tabla de posiciones del Grupo E en la Copa Libertadores:

  1. Corinthians - 6 puntos
  2. Peñarol - 1 punto (un partido menos)
  3. Santa Fe - 1 punto
  4. Platense- 0 puntos (un partido menos)

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Independiente Santa Fe continuará su participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores el miércoles 29 de abril cuando visite a Platense de Argentina en el Estadio Ciudad de Vicente López a partir de las 5:00 de la tarde.

Posteriormente, el cuadro cardenal se medirá con Corinthians el 6 de mayor en el estadio El Campín de Bogotá.

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