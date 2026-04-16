[Video] La evidencia de que Santa Fe y Pablo Repetto irían por caminos diferentes

Un ambiente tenso parece rodear a Independiente Santa Fe, donde en las últimas semanas han tomado fuerza versiones sobre supuestas diferencias internas entre la plantilla y el entrenador Pablo Repetto.

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Aunque los rumores venían creciendo, la situación habría quedado en evidencia durante la noche del miércoles 15 de abril, en la derrota del conjunto bogotano frente a Corinthians por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

En medio del compromiso, específicamente durante la pausa de hidratación del segundo tiempo, se presentó una escena que ha sido ampliamente comentada: varios jugadores se acercaron al banquillo, pero mientras el técnico daba indicaciones, algunos futbolistas no le prestaron atención.

Santa Fe: Rodallega le dio la espalda a Repetto

Incluso, en las imágenes se observa cómo Hugo Rodallega le da la espalda al entrenador, un gesto que ha sido interpretado por muchos como una señal de desconexión entre el grupo y el cuerpo técnico.

Este episodio se suma al bajo rendimiento que ha mostrado Santa Fe desde la llegada de Repetto, etapa en la que el equipo no ha logrado consolidar una idea de juego ni resultados consistentes.

De hecho, versiones cercanas al club indican que el entrenador no tendría una buena relación con algunos integrantes del plantel, lo que explicaría actitudes como la observada en el partido internacional.

En lo deportivo, el presente tampoco acompaña: Santa Fe cayó 2-0 ante Corinthians y apenas suma un punto en dos salidas en la Copa Libertadores, complicando su panorama en el torneo continental.

El principal respaldo de Repetto hasta ahora ha sido el título de la Superliga conseguido a inicio de año frente a Junior, aunque los resultados posteriores han generado dudas.

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Estadísticas de Pablo Repetto en Santa Fe

Desde su llegada, el balance general del entrenador es de cinco victorias, diez empates y cinco derrotas, con 24 goles a favor y 24 en contra, cifras que reflejan irregularidad en todas las competencias.

Próximo partido de Santa Fe

En este contexto, un sector de la hinchada ya empieza a pedir un cambio en el banquillo, mientras el equipo se prepara para su próximo compromiso ante Cúcuta Deportivo, programado para el domingo 19 de abril a las 2:00 p. m. en El Campín por la Liga BetPlay.