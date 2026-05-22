Dimayor confirmó la programación de la final del Torneo BetPlay

Después de jornadas emocionantes del Torneo BetPlay en los cuadrangulares semifinales se definieron a los finalistas en busca de decidir el primer campeón del 2026. Quien gane en este semestre podría tener su ascenso mucho más cercano para el 2027.

Lea también Real Cartagena recibió dos duras sanciones tras clasificar a la final del Torneo Betplay

Por el Grupo A, Envigado superó al Deportes Quindío en la última jornada por la mínima diferencia en el Polideportivo Sur y esto le dio la clasificación al cuadro ‘Naranja’ que aspira a regresar a la primera división después de caer al descenso para este 2026.

Por su parte, en el Grupo B, la cosa estaba pareja con el Real Cartagena y Unión Magdalena que definían todo. Los magdalenenses jugaron primero y necesitaban sumar de a tres para aspirar a obtener la clasificación, mientras que los cartageneros necesitaban una derrota samaria o el empate para clasificar antes de jugar su respectivo partido.

Justamente, Bogotá sacó un empate con Unión Magdalena y antes del encuentro entre Real Cartagena y Barranquilla FC, los cartageneros sellaron la clasificación. Luego, los ‘Heroicos’ se quedaron con la victoria con un 2-1.

¿CÓMO SE JUGARÁ LA FINAL DEL TORNEO BETPLAY?

Envigado y Real Cartagena fueron los clubes que se quedaron con la clasificación para la final. Los envigadeños cuentan con un antecedente positivo y fue la única vez que jugó una definición del título en el ascenso que fue en 2007 y lograron ascender. Desde ese año no habían perdido la categoría.

Por su parte, después de 14 años, Real Cartagena tendrá la gran oportunidad de anticipar su posible ascenso en caso de que quede campeón después de los dos partidos de la final del Torneo BetPlay. La localía en las finales se deciden por la tabla de reclasificación.

En ese orden de ideas, Envigado es cuarto en esa tabla acumulada con 40 unidades, mientras que Real Cartagena es quinto con 39 puntos. Bajo esas condiciones, la primera final será en el Estadio Jaime Morón León y todo terminará en el Estadio Polideportivo Sur.

PROGRAMACIÓN DEFINIDA DE LA FINAL DEL TORNEO BETPLAY 2026-I

La primera final del Torneo BetPlay 2026-I será en el Estadio Jaime Morón León entre el Real Cartagena y el Envigado FC. Este primer duelo podría marcar una ventaja para alguno de los dos o dejar todas las cosas abiertas para la definición en el Polideportivo Sur.

Dimayor no demoró y después de la victoria del Real Cartagena en condición de local frente a Barranquilla FC, el organismo que regula las competencias del Fútbol Profesional Colombiano notificó la programación oficial de las dos finales en suelo cartagenero y en Envigado.

Así las cosas, la primera final del Torneo BetPlay 2026-I se jugará de la siguiente manera:

Lunes 25 de mayo

Real Cartagena vs Envigado | 8:00 P.M. | Estadio Jaime Morón León

Viernes 29 de mayo

Envigado vs Real Cartagena | 3:00 P.M. | Estadio Polideportivo Sur

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE QUEDAR CAMPEÓN DEL TORNEO BETPLAY EN EL PRIMER SEMESTRE?

La oportunidad de jugar esta final entre Real Cartagena y Envigado podría dejar a alguno de los dos clubes cerca del ascenso para el 2027. Quien quede campeón tendría un paso más adelantado en subir a la primera división de Colombia.

Lea también Definida la final del Torneo BetPlay 2026-I

Si Envigado o Cartagena repiten título en el segundo semestre ascenderán de manera automática. Si el campeón es diferente en el siguiente torneo, el ganador del primer semestre jugará la Gran Final y de ahí saldría el ascendido.

Quien pierda tendrá que jugar contra el primero de la reclasificación para definir ese segundo ascendido. En caso de que el segundo campeón sea el mismo líder de la reclasificación, ese será el ascendido.