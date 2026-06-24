Dimayor confirmó la programación de los octavos de final de la Copa BetPlay

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la programación de la fase 1B (octavos de final) de la Copa BetPlay Dimayor 2026.

Los compromisos de octavos de final le darán reanudación a la actividad del balompié nacional en el segundo semestre, luego del parón por la Copa del Mundo.

Lea también Dimayor publicó programación de las 19 fechas de la Liga BetPlay 2026-II

Según se estableció, los compromisos de ida se llevarán a cabo entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio, teniendo en cuenta que la serie entre Independiente Santa Fe con Unión Magdalena quedó por definir sus fechas y horarios.

Así se jugarán los partidos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay

Martes 21 de julio

Nacional Vs Tigres

Hora: 6:20 P.M.

Pasto Vs Bogotá

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Departamental Libertad

Lea también Dimayor oficializó cómo se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Internacional de Bogotá Vs Internacional de Palmira

Hora: 7:00

Estadio Metropolitano de Techo

América de Cali Vs Real Cartagena

Hora: 8:30 P.M.

Estadio Pascual Guerrero

Once Caldas Vs Envigado

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Palogrande

Tolima Vs Quindío

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Manuel Murillo Toro

Miércoles 22 de julio

Junior Vs Barranquilla

Hora: 7:30 P.M.

Estadio Romelio Martínez

Por definir

Santa Fe vs Unión Magdalena

Así se jugarán los partidos de vuelta de los octavos de final en la Copa BetPlay

Martes 28 de julio

Quindío Vs Tolima

Hora: 6:15 P.M.

Estadio Centenario

Bogotá Vs Pasto

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Metropolitano de Techo

Tigres Vs Nacional

Hora: 8:30 P.M.

Estadio El Campín

Miércoles 29 de julio

Barranquilla Vs Junior

Hora: 5:30 P.M.

Estadio Romelio Martínez

Internacional de palmira Vs Internacional de Bogotá

Hora: 7:00 P.M.

Estadio Francisco Rivera

Real Cartagena Vs América

Hora: 8:00 P.M.

Estadio Jaime Morón

Jueves 30 de julio

Envigado Vs Once Caldas

Hora: 3:30 P.M.

Estadio Polideportivo Sur

Por definir

Unión Magdalena Vs Santa Fe