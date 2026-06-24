Dimayor confirmó la programación de los octavos de final de la Copa BetPlay

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la programación de la fase 1B (octavos de final) de la Copa BetPlay Dimayor 2026.
Los compromisos de octavos de final le darán reanudación a la actividad del balompié nacional en el segundo semestre, luego del parón por la Copa del Mundo.
Según se estableció, los compromisos de ida se llevarán a cabo entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio, teniendo en cuenta que la serie entre Independiente Santa Fe con Unión Magdalena quedó por definir sus fechas y horarios.
Así se jugarán los partidos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay
Martes 21 de julio
Nacional Vs Tigres
Hora: 6:20 P.M.
Pasto Vs Bogotá
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Departamental Libertad
Internacional de Bogotá Vs Internacional de Palmira
Hora: 7:00
Estadio Metropolitano de Techo
América de Cali Vs Real Cartagena
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Pascual Guerrero
Once Caldas Vs Envigado
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Palogrande
Tolima Vs Quindío
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Manuel Murillo Toro
Miércoles 22 de julio
Junior Vs Barranquilla
Hora: 7:30 P.M.
Estadio Romelio Martínez
Por definir
Santa Fe vs Unión Magdalena
Así se jugarán los partidos de vuelta de los octavos de final en la Copa BetPlay
Martes 28 de julio
Quindío Vs Tolima
Hora: 6:15 P.M.
Estadio Centenario
Bogotá Vs Pasto
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Techo
Tigres Vs Nacional
Hora: 8:30 P.M.
Estadio El Campín
Miércoles 29 de julio
Barranquilla Vs Junior
Hora: 5:30 P.M.
Estadio Romelio Martínez
Internacional de palmira Vs Internacional de Bogotá
Hora: 7:00 P.M.
Estadio Francisco Rivera
Real Cartagena Vs América
Hora: 8:00 P.M.
Estadio Jaime Morón
Jueves 30 de julio
Envigado Vs Once Caldas
Hora: 3:30 P.M.
Estadio Polideportivo Sur
Por definir
Unión Magdalena Vs Santa Fe