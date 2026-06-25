La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) hizo oficial, hace apenas unos minutos, cómo se jugará la primera fecha de la liga colombiana del segundo semestre del año.



El ente rector del fútbol profesional colombiano indicó que la segunda liga del 2026 empezará el día viernes 24 de julio. El final de la primera jornada será el domingo 26 del mismo mes.

La Liga empieza el 24 de julio

Hay varios partidos que, en el papel, parecen bastante atractivos. Sin lugar a dudas, el mejor partido de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II es el Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla.



Viernes 24 de julio: Llaneros FC vs. Deportivo Pereira - Deportivo Cali vs. Jaguares de Córdoba.

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Así se jugará la primera fecha

Sábado 25 de julio: Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla - Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional de Medellín - Deportivo Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto - Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga.

Domingo 26 de julio: Internacional de Bogotá vs. América de Cali - Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe de Bogotá - Alianza FC de Valledupar vs. Fortaleza - Once Caldas de Manizales vs. Cúcuta Deportivo.

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¿Qué equipo ganará la segunda Liga?

Se espera que la liga colombiana del primer semestre del año empiece de una muy buena manera, con un nivel bastante alto. También se aguarda que la estadística de goles termine, tras la jornada inicial del torneo, muy alta.



La División Mayor del Fútbol Colombiano también compartió, en la misma publicación, la programación del todos contra todos en general de la liga colombiana del segundo semestre del año.