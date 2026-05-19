Dimayor definió programación de Real Cartagena Vs Barranquilla y Unión Magdalena Vs Bogotá

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la programación de los partidos de la fecha 6 del grupo B en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay-I de 2026.

La jornada, que definirá al segundo finalista del certamen, se llevará a cabo el jueves 21 de mayo en dos horarios diferentes.

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Inicialmente, el duelo entre Unión Magdalena contra Bogotá F.C se disputará el jueves 21 de mayo a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

Por otro lado, el partido entre Real Cartagena contra Barranquilla Fc se jugará el mismo jueves, pero desde las 7:30 de la noche en el estadio Jaime Morón de la capital del departamento de Bolívar.

Programación de la fecha 6 del grupo B en el Torneo BetPlay

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Fecha 6 - Grupo B

Unión Magdalena Vs. Bogotá Fc

Hora: 4:00 P.M.

Estadio Armando Maestre Pavajeu

Real Cartagena Vs Barranquilla

Hora: 7:30 P.M.

Estadio Jaime Morón

¿Por qué no se juegan en el mismo horario?

La Dimayor explicó que en un inicio se pretendía programar en horario unificado los dos partidos, pero ya que Unión Magdalena no cuenta con un estadio principal y no pudo encontrar un escenario alterno con iluminación, el propio club samario decidió jugar el compromiso a las 4:00 P.M. en el Estadio Armando Maestre de Valledupar.

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Las cuentas del grupo B en el Torneo BetPlay

Previo a la jornada 6, Real Cartagena lidera el grupo B con 10 puntos, mientras que Unión Magdalena está en la segunda posición con 8 unidades.

En la última fecha, si Real Cartagena derrota a Barranquilla clasificará directamente a la final.

Si el equipo auriverde empata con Barranquilla, deberá espera al resultado ente Unión Magdalena contra Bogotá.

Por su parte, Unión Magdalena necesita que Real Cartagena empate o pierda con Barranquilla y además derrotar a Bogotá para avanzar a la final.