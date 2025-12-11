DIMAYOR tomó decisión oficial con Atlético Huila: sede y nombre

Atlético Huila sufrió un golpe durísimo para su presente y su futuro en medio de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay con los fallos estructurales del Estadio Guillermo Plazas Alcid que ponía en peligro a los aficionados que acompañaran al equipo en sus partidos de local. La alcaldía de Neiva sentenció que el recinto deportivo debía cerrarse para esos juegos.

Con esta situación del cierre del estadio representativo del Atlético Huila, los dueños ecuatorianos de la institución huilense buscaron alternativas para poder seguir en competencias en un futuro. Apareció Yumbo, Valle del Cauca como una de las primeras opciones.

Carmen Sánchez, vocera del Independiente del Valle y de Atlético Huila había afirmado que el equipo auriverde contaba con el apoyo del municipio para el cambio de la sede, pero que todo se iba a definir en votaciones en la Asamblea Extraordinaria a mediados del mes de diciembre.

Justamente, este jueves 11 de diciembre en la Asamblea de la DIMAYOR se definió el futuro inmediato del elenco de Neiva con una alegría para unos, y una tristeza para otros con la decisión que tomó el ente que regula el Fútbol Profesional Colombiano.

LA DIMAYOR ACEPTÓ LA NUEVA SEDE DEL ATLÉTICO HUILA

En votaciones se tenía que definir todo el futuro de Atlético Huila en la Asamblea Extraordinaria de este jueves 11 de diciembre. De acuerdo con información del periodista Julián Capera, la DIMAYOR ya aprobó el traslado de manera definitiva del club al municipio de Yumbo.









Como era de esperarse, algunos clubes iban a estar en desacuerdo, uno de ellos Orsomarso que tomó a Yumbo como la sede en 2025 tanto para la rama masculina como para la femenina. Además, Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío tampoco avalaron esta decisión que adoptó la DIMAYOR.

Para el Atlético Huila aparece una luz al final del túnel con la confirmación de que el cuadro huilense se mudará de casa. Dejará Neiva como la ciudad sede y se pasará a Yumbo, Valle del Cauca.

Seguramente, los aficionados de un equipo tradicional como el Atlético Huila tampoco estarán de acuerdo con esta medida que tomó el ente mayor del Fútbol Colombiano. El club saldrá de Neiva y tendrá nueva casa en donde espera ganarse hinchas en el departamento del Valle del Cauca.

EL NUEVO NOMBRE DEL ATLÉTICO HUILA

La vocera del Atlético Huila, Carmen Sánchez afirmó que, si se daba la salida de Neiva, lo más ético y respetuoso con la hinchada del cuadro huilense y con el departamento era cambiar de nombre. Además, era un pedido expreso del municipio de Yumbo con la necesidad de que en el club se viera la nueva casa.

Lo más probable es que el nombre también tenga que ver con los dueños ecuatorianos. La idea es que el ‘del Valle’ de Independiente del Valle se vea reflejado, acompañando al municipio. En ese orden de ideas, el nuevo nombre sería Yumbo del Valle.

Así las cosas, empezará una nueva era del club con la urgencia de ascender a la primera división. El equipo también tomó cartas en el asunto y ya confirmó la salida de 12 jugadores del plantel para el 2026.