La selección de España y el combinado de Portugal se enfrentan este lunes 6 de julio por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también EN VIVO Portugal vs España | Octavos de final Copa del Mundo 2026

Un estadio lleno

El duelo se disputa en el estadio de Dallas, que cuenta con una muy buena presencia de hinchas. Este cotejo acapara la atención de miles de hinchas del deporte rey y se puede ver en vivo a través de la señal del Canal RCN.



“España es una gran selección; los dos necesitamos el balón y defendemos con él. La necesitamos para acrecentar nuestras convicciones. Creo que será un partido parecido al de la Nations League. Se necesita personalidad en el partido. Jugar con una intensidad alta y utilizar a todo el grupo. Frescura. Creo que necesitaremos a todos los jugadores que los cambios aporten. Respetamos a España, pero preparamos el partido de puertas para dentro. Esto es una pena del fútbol ibérico; pienso que podía ser una final fantástica”, dijo Roberto Martínez, DT de Portugal, previo al cruce.

Lea también VIDEO: Diogo Costa salva a Cristiano Ronaldo con monumental doble atajada

Voces en la previa

“Nos enfrentamos dos equipos de unas características muy similares. En todos los aspectos. Tanto en el aspecto defensivo, que creo que somos dos equipos que nos aplicamos muy rápido en la presión tras pérdida y con mucha intensidad. Recuperamos rápidamente. Y luego también que nos sentimos muy cómodos con el balón, con la iniciativa del juego, con el control, con el juego combinativo. Entonces ver el que decanta la balanza a su favor. Va a ser un partido de detalles. Viendo a tantos futbolistas tan buenos en el terreno de juego, en cualquier momento lo que puede parecer que está inclinado en un sentido se vuelca al revés. Vamos a intentar estar muy pendientes de esos detalles para tener opciones reales de ganar el encuentro”, añadió Luis de la Fuente, entrenador de España.

España la tuvo

El encuentro empezó de una manera muy intensa. Ambos equipos salieron a presionar bastante alto e intentar tener rápido el control de la pelota. Antes de los 6 minutos, portugueses y españoles remataron a portería, sin daño letal.



Al minuto 8, la selección de España volvió a acercarse a la portería. Tras una buena asociación, Mikel Oyarzabal recibió la pelota totalmente solo y tuvo la chance de marcar la apertura en el marcador.



Sin embargo, el remate del jugador de la Real Sociedad se fue desviado. Fue la primera opción clara del compromiso. España la tuvo y Portugal se salvó. Cotejo emocionante en suelo estadounidense.



