Directivo de Nacional define el futuro de jugador que es pretendido por grandes de Europa

El mercado de fichajes para el semestre de clausura de la presente temporada todavía no se ha abierto, pero Atlético Nacional ya empieza a ser uno de los protagonistas, no solo porque está obligado a reforzarse para hacer una buena campaña en los torneos pendientes, sino por la salida de futbolistas que también protagonizará.

Se espera que en el 'verde paisa' haya bajas sensibles como las de David Ospina y Edwin Cardona, quienes ya estarían a punto de finalizar con su respectivo contrato. Sin embargo, también habría una salida inesperada como la de Samuel Martínez, aunque por el momento no se ha definido del todo su futuro.

Fermani habló sobre lo que pasa con Samuel Martínez en Nacional

Samuel Martínez, quien recientemente formó parte de la Selección Colombia campeona del Sudamericano U17 y el cual no cuenta con un contrato oficial con la institución 'verdolaga', situación preocupante tomando en cuenta el gran papel que tuvo con la 'tricolor'.

A lo largo de esta competencia, varios jugadores sobresalieron de buena manera por su rendimiento, pero sin duda alguna uno de los que llamó más la atención fue el mediocampista, Samuel Martínez, quien juega en las divisiones menores de Nacional.

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Martínez regresó a Colombia lo hizo varias propuestas por llevar a cabo su fichaje, en especial del fútbol europeo. Frente a esta situación, Gustavo Fermani, director deportivo del club, habló sobre su situación contractual y como se ha llevado a cabo este proceso en el mercado de fichajes.

"Son procesos que se gestionan internamente, algunos llevan más tiempo que otros y acá hay que pensar que un contrato registrado le impide al chico jugar en el fútbol formativo, no sé si todos saben eso, entonces son cosas con las que estamos muy tranquilos. El chico hace 4 años que tiene registro con Atlético Nacional, hay una excelente relación con él, su familia y los agentes, así que de nuestro lado no hay preocupación con el tema y entendemos que el que tenga interés por Samuel hablará directamente con nosotros.

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Samuel Martínez también habló sobre su contrato con Nacional

El jugador de 17 años ya está de regreso en casa junto con el trofeo y una de las mayores incógnitas era lo que pasaría con su futuro deportivo a nivel de clubes a lo cual respondió sorprendido porque todavía no tiene contrato oficial con el 'verde paisa'.

“Del equipo profesional de Nacional nadie me ha dicho nada, los directivos sí me felicitaron y ahora que vayamos a Guarne creo que nos darán algo”.

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Próximo partido de Nacional

En el marco de la fecha 18 de la competencia local auspiciará como visitante en el Estadio Hernán Ramírez Villegas contra Deportivo Pereira. Este duelo se llevará a cabo el sábado 25 de abril sobre las 16:00 hora local.