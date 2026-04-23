[Video] Exjugador de Nacional 'pordebajeó' a Junior: "Yo solo tengo más títulos"

Una nueva polémica se encendió en el fútbol colombiano tras unas declaraciones del exjugador de Atlético Nacional, Orlando Berrío, quien lanzó un comentario que no pasó desapercibido entre los hinchas de Junior de Barranquilla.

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El exdelantero, recordado por ser pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 2016, se encontraba compartiendo con un grupo de jugadores amateur antes de un partido cuando se dio el cruce verbal que hoy circula en redes sociales.

Orlando Berrío presumió sus títulos y le tiró a Junior

En medio del ambiente distendido, algunos presentes intentaron provocarlo con comentarios sobre la histórica Libertadores de 1989, insinuando supuestas ayudas externas. Además, le lanzaron la frase “Junior, tu papá”, buscando incomodarlo.

Lejos de quedarse en silencio, Berrío respondió con una pregunta directa sobre la cantidad de títulos que ha ganado Junior a lo largo de su historia, llevando la conversación hacia el terreno de los logros deportivos.

Fue entonces cuando soltó la frase que encendió la polémica: “yo solo he ganado más títulos que Junior”, afirmación que, más allá del tono, tiene sustento en los números de su carrera.

Orlando Berrío ha ganado más títulos que Junior

Y es que Junior de Barranquilla suma 15 títulos oficiales, mientras que Orlando Berrío acumula 16 conquistas como profesional, incluyendo ocho con Atlético Nacional y varios más en su paso por el fútbol internacional.

Dentro de su palmarés también destacan títulos obtenidos con Flamengo, donde ganó una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana, consolidando una trayectoria destacada.

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Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer. Hinchas de Junior han respondido en redes sociales a los videos que circulan, algunos cuestionando el contexto de la declaración y otros defendiendo la historia del club.

Más allá de la controversia, el episodio refleja cómo las rivalidades del fútbol colombiano trascienden las canchas y siguen vigentes incluso en escenarios informales, donde una frase puede reavivar viejos debates entre aficiones.