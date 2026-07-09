Atlético Nacional de Medellín, hace algunas horas, definió el futuro de una de sus grandes figuras, Edwin Andrés Cardona Bedoya. El club anunció la renovación del jugador de 33 años.

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Jorman y Matheus también fueron renovados

El equipo que ahora es dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​ también comunicó, por medio de un comunicado de prensa, que los contratos de los jugadores Jorman Campuzano y Matheus Uribe también fueron extendidos.



A su vez, el conjunto verde y blanco, que está llamado a pelear por la estrella de fin de año, informó que se adquirieron los derechos deportivos del defensa central César Haydar.

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El anuncio

“Como parte de la planificación para el segundo semestre, el club confirmó la renovación de los contratos de Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Matheus Uribe, quienes continuarán haciendo parte del proyecto deportivo de Atlético Nacional. De igual manera, la institución adquirió los derechos deportivos de César Haydar, quien firmó un contrato por los próximos tres años”, anunció la institución.



En el mismo comunicado de prensa, Atlético Nacional de Medellín confirmó el regreso de tres futbolistas, que durante el primer semestre estuvieron en otros clubes, a préstamo, del fútbol profesional colombiano.

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Los que vuelven

“Regresan a la institución tres jugadores que finalizaron sus respectivos préstamos: Luis Marquínez, procedente de Deportes Tolima; Kevin Parra, quien retorna tras su paso por Inter de Bogotá; y Yeicar Perlaza, luego de finalizar su préstamo con Independiente Santa Fe. El club les da la bienvenida y les desea muchos éxitos en esta nueva etapa”, sentenció el equipo, entre otras cosas más.



Atlético Nacional de Medellín, como es bien sabido, ya está adelantando la pretemporada. Los hinchas esperan que en los próximos días se vaya anunciando la llegada de algunos refuerzos. Uno de los primeros fichajes sería el portero argentino Franco Armani, quien dejaría las filas de River Plate.

















