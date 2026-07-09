¿Cuándo anuncian a Franco Armani en Nacional?, respuesta oficial

El regreso de Franco Armani a Atlético Nacional parece estar cada vez más cerca. Luego de arreglar su salida de River Plate, el arquero argentino adelanta los últimos detalles para volver al club en el que se convirtió en ídolo entre 2010 y 2017.

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Este jueves 9 de julio, durante la presentación oficial de Lucas González como nuevo director técnico del conjunto verdolaga, el director deportivo Víctor Marulanda fue consultado sobre la posible incorporación del guardameta.

Víctor Marulanda se refirió al fichaje de Franco Armani

La pregunta de los periodistas fue directa: "¿Cuándo llega Franco Armani a Nacional?". Sin confirmar nombres ni fechas, Marulanda respondió: "Cuando se contrate un portero, se hará oficial, se debe tener en cuenta que en el club manejamos unos protocolos".

Aunque el dirigente evitó confirmar el fichaje, el regreso de Armani es manejado como un hecho por la prensa que sigue el día a día de Atlético Nacional. De hecho, el club ya trabaja en la incorporación de un arquero para afrontar el segundo semestre de 2026.

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Se espera que en los próximos días el conjunto antioqueño haga oficial la llegada del experimentado guardameta, quien dejó una huella imborrable durante su primera etapa en Medellín.

Balance de Franco Armani en Nacional

Con la camiseta de Nacional, Armani conquistó 13 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores, convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la institución.

Posteriormente pasó a River Plate, donde también construyó una exitosa carrera al conseguir 10 títulos, incluida otra Copa Libertadores. Su rendimiento le abrió las puertas de la Selección Argentina, con la que levantó dos Copas América y el Mundial.

A la espera del anuncio oficial, todo apunta a que Franco Armani volverá a defender el arco de Atlético Nacional. La respuesta de Víctor Marulanda dejó claro que el club respetará sus procesos internos, pero el esperado regreso del arquero argentino parece estar cada vez más cerca.