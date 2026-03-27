Disgustos en la interna de Brasil traería problemas para el Mundial

El partido amistoso entre la Selección de Brasil y la Selección de Francia dejó un resultado contundente rumbo a la fase de grupos de la Copa Mundial, una victoria 1-2 para el conjunto europeo en un duelo vibrante que, pese a su carácter no oficial, se disputó con intensidad y alto nivel competitivo de principio a fin.

Las emociones dentro del terreno de juego no faltaron y el mal momento de Carlo Ancelotti al mando de la 'canarinha' se sigue incrementando, situación que no le agradó del todo a Casemiro, quien auspició como capitán en la derrota ante Francia y a quien le hace falta tener la presencia de Neymar dentro del equipo.

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Casemiro le tiró dardo a Ancelotti sobre la convocatoria de Neymar

El primer golpe llegó por parte del conjunto francés, que supo capitalizar un error en salida de Brasil. Tras una recuperación en campo rival, Francia ejecutó una transición rápida que terminó en gol de Mbappé, quien demostró estar en óptimas condiciones tras la supuesta lesión que lo dejaría por fuera del Mundial.

El delantero de Liverpool, Hugo Ekitike, fue el autor de la segunda anotación en la parte complementaria del duelo, pero Brasil no se fue en cero, ya que Gleison Bremer le puso picante a los últimos minutos del compromiso al descontar.

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Sin embargo, Brasil no le pudo dar vuelta al marcador y Casemiro salió descontento, recalcando que les hizo falta agresividad, pero de igual manera contar con un delantero de gran categoría como lo es Neymar, quien es fundamental deportiva y anímicamente.

"Sabemos que la calidad de Neymar. Es irrenunciable para cualquier selección, especialmente cuando está bien, para mi generación está en el top tres: Cristiano, Messi y Neymar. Soy un gran amigo y no me corresponde a mí decidir a quién van a traer".

"Creo que nosotros entramos bien en la segunda parte. Tuvimos más el control del juego, pero creo que faltó un poco más. Ser más agresivos, principalmente en el momento en que teníamos la pelota faltó un poco más de agresividad".

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Próximo partido de Brasil antes del Mundial

En la doble fecha FIFA del mes de marzo, la Selección de Brasil se enfrentará a una vieja conocida como lo es la Selección de Croacia. Ambos se verán frente a frente el martes 31 de marzo sobre las 19:00 hora local.

Fixture de Brasil en la fase de grupos del Mundial

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y será el primero con 48 selecciones, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, pero en donde la selección de Brasil tendrá no de los principales protagonismos en el siguiente grupo.

Marruecos — 13 de junio (debut)

Haití — 19 de junio

Escocia — 24 de junio