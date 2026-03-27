Lorenzo reveló la triste realidad sobre James Rodríguez

La Selección Colombia inició con el "pie izquierdo" su camino hacia la Copa Mundial, ya que cayó en el duelo contra Croacia por un marcador de 2-1, un resultado bastante sorpresivo tomando en cuenta el buen presente deportivo con el que llegaban los jugadores de la 'tricolor'.

El equipo de Néstor Lorenzo comenzó ganando el compromiso con un gol tempranero de Jhon Arias, pero con el pasar de los minutos fue bajando el ritmo y su intensidad decayó, incluyendo la del capitán y referente, James Rodríguez, quien preocupó por su cantidad de minutos, hecho del que habló el estratega argentino.

Lorenzo no se guardó nada con el irregular presente de James

Colombia desilusionó con el rendimiento que demostró en el enfrentamiento que se llevó a cabo contra Croacia en el Camping World Stadium, de la ciudad de Orlando y dejó bastantes dudas con respecto a lo que llegará a ser su participación en la fase de grupos del Mundial.

La escuadra encabezada por figuras como Modric, Luka Vušković e Igor Matanović, autores de los dos goles sobre la primera parte del compromiso, fue la que se llevó la victoria en un duelo que dominó prácticamente de principio a fin.

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Néstor Lorenzo tendrá un largo camino por recorrer y varias cosas por corregir de cara a la fase de grupos de la Copa Mundial, en especial si se trata del rendimiento y continuidad de James Rodríguez, quien no estuvo conectado durante gran parte del partido y jugó solamente 60 minutos, hecho del cual habló el argentino.

"En cuanto a James, sabemos que le faltan minutos pero ha venido trabajando, está para jugar esa cantidad de minutos que jugó hoy y creo que lo hizo bien".

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¿Cuándo jugará Colombia vs Francia?

El partido entre la Colombia vs Francia ya tiene fecha confirmada. Se jugará el domingo 29 de marzo de 2026, en el marco de un amistoso internacional de preparación rumbo a la FIFA World Cup. El encuentro se disputará en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland (Estados Unidos).

¿Cuál es el grupo de Colombia para el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá a la Selección Colombia ubicada en el Grupo K, donde compartirá zona con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental (que saldrá entre selecciones como Jamaica, RD Congo o Nueva Caledonia).