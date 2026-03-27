Primera baja de Francia para enfrentar a Colombia: Lorenzo atento

Terminó el primer partido de la Fecha FIFA para la selección de Francia que sacó adelante un durísimo marcador frente a Brasil por lo apretado que fue el trámite del encuentro por largos tramos. Sin embargo, los franceses fueron los que dieron el primer golpe con un golazo de Kylian Mbappé.

Brasil llegó a este juego con bajas como la de Marquinhos, Alisson, y, además, con una lesión en el partido de Raphinha que presentó molestias y podría estar en duda para encarar ese duelo contra Croacia en el segundo encuentro de esta Fecha FIFA del mes de marzo.

Francia por su parte, logró dar el golpe con el gol de Kylian Mbappé y con un segundo tanto de Hugo Ekitike. Brasil intentó acortar distancias con un tanto de Bremer, pero no fue suficiente para igualar todo. Los franceses ahora afrontarán un segundo encuentro frente a Colombia, aunque lo harán con una importante baja de uno de sus habituales inicialistas.

DAYOT UPAMECANO NO PODRÁ ESTAR CONTRA COLOMBIA

Infortunadamente para las pretensiones de Didier Deschamps, antes del segundo gol de Francia, los galos sufrieron con la expulsión del defensor central Dayot Upamecano que bajó a un rival que estaba por entrar al área y quedaba solo mano a mano con el arquero Mike Maignan.

Lea también Selección Colombia: fecha y hora vs Francia antes del Mundial 2026

Con esta tarjeta roja, el defensor central del Bayern Múnich no podrá estar en el juego ante Colombia. Néstor Lorenzo debe estar atento al reemplazo que tendrá Francia para tapar la ausencia de Dayot Upamecano en este segundo encuentro para completar la Fecha FIFA de marzo.

En la rueda de prensa posterior a la victoria de Francia, Didier Deschamps dejó claro que el plan era liberar a Dayot Upamecano que, de por sí, no podrá estar en el juego. El zaguero regresará a Alemania y no estará en Washington DC para este vibrante duelo.

COLOMBIA Y UN RESULTADO DESFAVORABLE ANTES DE ENFRENTAR A FRANCIA

La Selección Colombia también tuvo un partido amistoso enfrentando a Croacia, que será rival en el segundo partido de Brasil. Aunque Jhon Arias abrió el marcador, los colombianos no pudieron mantener el resultado desde muy temprano. Luka Vuksovic e Igor Matanovic marcaron los tantos para los balcánicos.

En este segundo encuentro, los dirigidos por Néstor Lorenzo esperan sacar adelante el marcador en un complejo duelo que mantienen los franceses la superioridad en el historial. Sin embargo, el último duelo fue para los colombianos que ganaron 2-3 remontando los goles de Olivier Giroud y de Thomas Lemar.

Con esta derrota ante Croacia, Colombia necesita sacar un resultado importante para despedirse de la gira en Estados Unidos y centrarse de lleno al Mundial en el que también tendrá que medirse con una selección europea como Portugal en la tercera fecha.

¿JUGARÁ KYLIAN MBAPPÉ EN FRANCIA VS COLOMBIA?

Didier Deschamps priorizó en el partido ante Brasil y dispuso una nómina que seguramente se acerca a ser la definitiva para los tres juegos de fase de grupos en Estados Unidos, Canadá y México a partir de junio. Con el viaje a Washington, la idea del entrenador campeón del mundo en 2018 sería dar descanso a algunas fichas.

Sobre Ousmané Dembélé que tuvo molestias, Didier Deschamps dejó claro que no hay preocupaciones con algún tipo de lesión y estaría contra Colombia. Además, avisó que habrá muchas variantes y no descartaría que sean 11 cambios. Eso dejaría a Kylian Mbappé afuera de la titular.

Kylian Mbappé se recuperó de una lesión y afirmó en zona mixta que estos partidos de la Fecha FIFA son esenciales para prepararse de la mejor forma para el Mundial. Además, de Colombia indicó que, "vamos a ver. Hablaré con el entrenador, pero si él me pone en la cancha, estaré listo para jugar. Siempre quiero jugar”.