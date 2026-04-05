[VIDEO] Jhon Córdoba regresó a Rusia en modo goleador y salvador: golazo ilusiona al Krasnodar

Sin duda alguna, la pelea por el delantero de la Selección Colombia sigue latente con el protagonismo de Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez que están en el mejor momento antes del Mundial. Después de la Fecha FIFA, Suárez falló un gol cantado, pero fue inicialista en los dos partidos. Córdoba, por su parte, tuvo una que otra opción sin la fortuna necesaria.

Ya parece que, para Néstor Lorenzo, estos serán los dos delanteros ideales. Luis Javier Suárez regresó a Portugal y no pudo jugar en el partido del Sporting Lisboa por una sanción que debía pagar. Mientras tanto, Jhon Córdoba sí se reportó en la victoria del Krasnodar de Rusia con un solitario gol que acerca a su equipo al título.

En Rusia hay una pelea grande por el liderato y de jugadores colombianos entre Jhon Córdoba y Jhon Jáder Durán, este último que no volvió a ser convocado para jugar con la Selección Colombia desde junio cuando enfrentó a Perú y Argentina. Durán no jugó en la victoria del Zenit, y Córdoba fue el autor del único gol del Krasnodar marcando su buen momento como artillero.

EL GOLAZO DE JHON CÓRDOBA QUE ACERCA A KRASNODAR AL TÍTULO

Jhon Córdoba parece ser uno en la Liga de Rusia y otro en la Selección Colombia sin esa capacidad goleadora que tiene en suelo ruso. Con el Krasnodar antes de la Fecha FIFA marcó cuatro goles y ahora en su regreso a la competencia volvió a aparecer con un tanto más para sus estadísticas.

Krasnodar enfrentó al Ajmat Grozni en un duelo parejo a lo largo de los 90 minutos y que se rompió con una jugada personal por parte del delantero Jhon Córdoba que recibió un pase desde el mediocampo y llegó al área para sacar un remate potente para llevarse los tres puntos a casa.

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Jhon Córdoba ha sido uno de los jugadores más importantes en lo que va de la temporada con sus goles mantiene el sueño y la ilusión de gritar campeón de la liga de Rusia. El gol permite sacarle un punto a su perseguidor, Zenit de San Petersburgo.

ASÍ VA LA PELEA POR EL TÍTULO DE LA LIGA DE RUSIA

La Liga de Rusia cuenta con 30 fechas y ya van por la jornada 23. Krasnodar y Zenit sumaron de a tres este sábado y con los de San Petersburgo jugando primero, el equipo de Jhon Durán tomó el liderato momentáneamente. Horas más tarde, Jhon Córdoba tomó la primera plaza gracias al solitario tanto del delantero colombiano sobre los 85 minutos.

Con 52 puntos, Krasnodar lidera el torneo sacando un punto de diferencia frente al Zenit. Una pelea apretada por el liderato y por el título cuando faltan seis fechas para cada uno. La distancia es corta, pero Jhon Córdoba tiene la mínima ventaja en el frente a frente contra el de Jhon Jáder Durán.

EL DUELO CLAVE QUE PODRÍA DECIDIR LA LIGA DE RUSIA: ¿CUÁNDO ES EL ZENIT VS KRASNODAR

La discusión por la parte alta se podría decidir en la próxima fecha de la Liga de Rusia. Zenit y Krasnodar se ven las caras en la jornada 24. El equipo de Jhon Córdoba se cita con Jhon Jáder Durán en la pelea por el liderato y para llevarse el título. El juego será el próximo domingo 12 de abril.

Si el Krasnodar le gana al Zenit, le sacaría cuatro puntos de diferencia, y, aunque todavía quedarían cinco jornadas, empezarían a definir poco a poco el título en Rusia. De esa manera, el chocoano ganaría por segunda vez el rentado local ruso.