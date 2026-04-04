Nacional se ilusionó con hacer fichaje de campeón del Mundial con Argentina

Atlético Nacional se vuelve a robar las miradas del mundo del fútbol y el mercado de fichajes, ya que tras su cuestionable presente deportivo, ya podría estar pensando en los refuerzos para el semestre de clausura de la temporada 2026 y seguir escribiendo una historia llena de títulos a nivel nacional e internacional.

Se espera que para el segundo semestre de 2026 la situación futbolística cambie para el 'verde paisa', comenzando con la reestructuración de su banquillo técnico y de paso con la respectiva contratación de jugadores que le puedan aportar más al equipo, tal como sería el caso de Franco Armani, quien terminaría su contrato.

Se complica la situación de Franco Armani con River Plate

El presente de Franco Armani en la escuadra 'millonaria' es simplemente de admirar, ya que a pesar de su avanzada edad sigue teniendo grandes actuaciones bajo el arco y lo ha venido demostrando a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, la sumatoria de minutos en los últimos encuentros se ha visto complicada debido a una lesión por la cual prefiere recuperarse de buena manera y no exigirse, pensando también en lo que podría llegar a ser su última participación en una Copa Mundial.

A esta preocupación de su estado físico, los hinchas también se preocupan por su contrato, el cual sigue avanzando y llegaría a su fin en el mes de diciembre del presente año, situación que podría llegar a aprovechar Atlético Nacional de cara a realizar una mejor participación deportiva.

Aún así, desde Argentina se habría confirmado a través de su representante, Martín Araoz, que la despedida en Colombia no podrá ser y que el experimentado guardameta se quedaría en Argentina para cumplir con sus respectivo contrato.

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¿Cuántos títulos levantó Franco Armani con Atlético Nacional?

Franco Armani conquistó 13 títulos oficiales con Atlético Nacional entre 2010 y 2017, convirtiéndose en el jugador más laureado en la historia del club. Durante su etapa en el equipo antioqueño, el arquero argentino fue una figura clave en la época dorada del club, destacándose especialmente en la Copa Libertadores 2016, donde sus actuaciones fueron fundamentales para el título continental.

¿Cómo le ha ido a Armani con River Plate?

El regreso de Armani a Argentina estuvo marcado de grandes éxitos, entre ellos que se convirtiera en una pieza clave en la Selección de Argentina.

Ha conseguido sumar 365 partidos, más de 30.000 minutos dentro del terreno de juego en donde ha recibido alrededor de 287 goles y conquistado 10 títulos.