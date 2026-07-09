Este jueves 9 de julio, se disputa el primer partido de los cuartos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también EN VIVO Francia vs Marruecos | cuartos de final Copa del Mundo 2026

El estadio que recibió el duelo

En el estadio de Boston, que cuenta con una muy buena presencia de hinchas, se ven las caras las selecciones de Francia y Marruecos. El cotejo se puede ver en vivo a través de la señal del Canal RCN.



“La selección de Francia ha desplegado un fútbol característicamente brillante en su octava participación consecutiva en una Copa Mundial. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise lideraron un ataque que dominó el Grupo I con puntaje perfecto, tras vencer 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. Luego, los franceses superaron con autoridad a Suecia por 3-0 en los dieciseisavos de final, con Bradley Barcola como muestra de que el potencial ofensivo del equipo va mucho más allá de su tridente estelar. En los octavos de final, el conjunto de Didier Deschamps también mostró carácter para derrotar 1-0 a un Paraguay muy combativo, gracias a un penal convertido por Mbappé”, reseñó la FIFA en la previa.

Un duelo emocionante

“El recorrido de la selección marroquí hasta esta instancia ha sido algo más exigente, aunque el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi ha demostrado calidad y capacidad de reacción en su tercera participación consecutiva en un Mundial. Tras comenzar con un valioso empate 1-1 frente a Brasil, aseguró el segundo puesto del Grupo C con una victoria por 1-0 sobre Escocia y un triunfo por 4-2 ante Haití. En los dieciseisavos de final, un agónico cabezazo de Issa Diop llevó el partido frente a Países Bajos a la prórroga, donde los Leones del Atlas terminaron imponiéndose en la tanda de penales. Después, un doblete de Azzedine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi en el tiempo añadido sellaron una convincente victoria por 3-0 sobre el coanfitrión Canadá en los octavos de final”, añadió.



El cotejo empezó de una manera bastante entretenida. La selección de Francia, desde el inicio, dejó clara su postura: atacar por el carril central y las bandas para hacerle daño a su rival.

Lea también VIDEO: Mbappé metió riflazo que puso a temblar a Marruecos

Francia la tuvo

El combinado de Marruecos, por su lado, saltó al terreno de juego con una idea interesante: buscar la recuperación en la mitad de la cancha, evitar los tránsitos largos de pelota del adversario y aprovechar las contras.



Varias oportunidades de gol se presentaron en el primer tiempo y en una de ellas fueron protagonistas Désiré Nonka-Maho Doué y Yassine Bounou. El atacante galo pateó por el carril central, con libertad, y el portero marroquí atajó de una manera magistral. El guardameta les ha permitido a los africanos mantener el cero en la etapa inicial.