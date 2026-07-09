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Mundial 2026

VIDEO: Mbappé metió riflazo que puso a temblar a Marruecos

Mbappé lucha por ser el máximo goleador de los mundiales.
Carlos Cañas

Este jueves 9 de julio, se ven las caras las selecciones de Francia y de Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Se conocerá el primer semifinalista

Este es el primer cotejo de la instancia en cuestión, por lo que hoy se definirá el primer clasificado a las semifinales de la máxima fiesta del deporte. El estadio de Boston recibió este choque.

“La búsqueda de Francia por convertirse en apenas la segunda selección europea en disputar tres finales consecutivas de la Copa Mundial de la FIFA continúa frente al mismo rival al que derrotó en las semifinales de Catar 2022. Marruecos estuvo muy cerca de alcanzar la final en aquella ocasión, pero igualmente hizo historia al convertirse en el primer equipo africano en llegar a esa instancia, un logro que buscará repetir en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dijo la FIFA en la previa.

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Un duelo para la historia

“Estas selecciones se enfrentaron una sola vez antes en un Mundial, y fue en un escenario de máxima exigencia: las semifinales de la edición anterior, en Qatar. Theo Hernández adelantó a Francia apenas al quinto minuto en el Estadio Al Bayt, antes de que Randal Kolo Muani sentenciara el triunfo por 2-0 en los instantes finales, resultado que le permitió al equipo de Didier Deschamps clasificarse a su segunda final consecutiva”, añadió.

Como era de esperarse, el compromiso empezó bastante entretenido y apenas al minuto 3 se presentó la primera oportunidad clara de gol. Kylian Mbappé metió un soberbio riflazo de media distancia.

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El remate de Mbappé

La esférica, por poco, se va al fondo de la red y se configura como la apertura en el marcador del conjunto galo. La estrella del Real Madrid es la gran estrella de la selección de Francia.

Después del remate de la Mbappé, inmediatamente, se presentó otra aproximación para el conjunto europeo. La acción tampoco terminó en gol. El juego se puede ver en vivo a través de la señal del Canal RCN.

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