EN VIVO Francia vs Marruecos | cuartos de final Copa del Mundo 2026

Poco a poco, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México está llegando a las fases definitivas. Los cuartos de final arrancarán este jueves 9 de julio con un vibrante partido entre Francia y Marruecos que ya se habían visto las caras en la edición de Catar 2022 cuando se vieron en las semifinales.

En ese encuentro, Francia se quedó con la clasificación a la final del Mundial gracias a los goles de Théo Hernández y de Randal Kolo Muani. Un 2-0 que se podría repetir ahora con el poderío de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y la magia de Michael Olise como el mejor asistente de la Copa del Mundo.

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Francia llegó a esta instancia de cuartos de final después de ser el líder de su grupo con nueve puntos de nueve posibles tras superar a Senegal, Irak y Noruega. En dieciseisavos de final dejó atrás a Suecia con una goleada de 3-0 y en octavos de final, un resultado por lo justo ante Paraguay por un penal.

Kylian Mbappé quiere seguir apretando en la cima de goleadores de esta edición. En estos momentos tiene siete anotaciones, y una menos que Lionel Messi. Además, lleva 19 goles en la historia de los Mundiales y buscaría aumentar esas cifras que también domina el argentino con 21 tantos.

Marruecos por su parte llegó a esta instancia de cuartos de final clasificando segundos del grupo con un empate frente a Brasil y dos victorias ante Escocia y Haití. En los dieciseisavos de final dejaron atrás en un partidazo a Países Bajos en los lanzamientos desde el punto penal y a Canadá en los octavos de final.

Infortunadamente, para este compromiso, Marruecos no podrá contar con una de sus figuras por lesión. Ismael Saibari no estará después de recibir un golpe en el partido contra Canadá en el que le tocó ser sustituido. Sin embargo, cuenta con Brahim Díaz, Azzedine Ounahi que anotó dos goles ante los canadienses y la capitanía de Achraf Hakimi, un líder que ser verá con su amigo, Kylian Mbappé.

Para Marruecos es una revancha después de la derrota en las semifinales de la Copa del Mundo de Catar 2022 ante Francia. Un vibrante encuentro con la necesidad histórica de los africanos y una Francia que quiere seguir con el rótulo de candidato y favorito para el título.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE FRANCIA VS MARRUECOS POR LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026 ESTE JUEVES 9 DE JULIO

Este encuentro se disputará el jueves 9 de julio a partir de las 15:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN y el YouTube del Canal RCN. También podrá ver todo acerca del Mundial por Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO FRANCIA VS MARRUECOS

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.