🔴EN VIVO🔴La Suplente: Francia vs Marruecos | Copa Mundial de la FIFA 2026

Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este jueves con un atractivo duelo entre Francia y Marruecos, dos selecciones que volverán a verse las caras en una instancia definitiva del torneo. La pelota rodará desde las 3:00 p. m. (hora colombiana).

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La previa y las reacciones del compromiso se vivirán desde las 2:40 p. m. con una nueva edición de La Suplente, el formato digital de Deportes RCN que acompaña los partidos del Mundial con análisis, comentarios e interacción en tiempo real.

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La Suplente EN VIVO - Francia vs Marruecos

El compromiso revive un antecedente muy especial. Francia y Marruecos se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Catar 2022, cuando los europeos se impusieron por 2-0 para avanzar a la final del certamen.

Así fue el Francia - Marruecos de Qatar 2022

En aquella oportunidad, Théo Hernández abrió el marcador apenas al minuto cinco y Randal Kolo Muani, pocos segundos después de ingresar al campo, sentenció el partido. Sin embargo, Marruecos dejó una gran imagen al dominar varios pasajes del encuentro y convertirse en la primera selección africana en disputar unas semifinales mundialistas.

Ahora, los Leones del Atlas buscarán escribir un nuevo capítulo en su historia y tomarse revancha de aquella eliminación, mientras que Francia intentará confirmar su condición de favorita y asegurar un lugar entre las cuatro mejores selecciones del campeonato.