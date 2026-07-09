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🔴EN VIVO🔴La Suplente: Francia vs Marruecos | Copa Mundial de la FIFA 2026

Siga las reacciones al juego que definirá al primer semifinalista del Mundial.
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Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este jueves con un atractivo duelo entre Francia y Marruecos, dos selecciones que volverán a verse las caras en una instancia definitiva del torneo. La pelota rodará desde las 3:00 p. m. (hora colombiana).

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La previa y las reacciones del compromiso se vivirán desde las 2:40 p. m. con una nueva edición de La Suplente, el formato digital de Deportes RCN que acompaña los partidos del Mundial con análisis, comentarios e interacción en tiempo real.

La Suplente podrá seguirse a través del canal de YouTube de Deportes RCN y de la aplicación del Canal RCN. Además, el encuentro será transmitido por la señal principal de Canal RCN y por La FM. Todas las emociones del juego se podrán seguir en DeportesRCN.com.

La Suplente EN VIVO - Francia vs Marruecos

El compromiso revive un antecedente muy especial. Francia y Marruecos se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Catar 2022, cuando los europeos se impusieron por 2-0 para avanzar a la final del certamen.

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En aquella oportunidad, Théo Hernández abrió el marcador apenas al minuto cinco y Randal Kolo Muani, pocos segundos después de ingresar al campo, sentenció el partido. Sin embargo, Marruecos dejó una gran imagen al dominar varios pasajes del encuentro y convertirse en la primera selección africana en disputar unas semifinales mundialistas.

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Ahora, los Leones del Atlas buscarán escribir un nuevo capítulo en su historia y tomarse revancha de aquella eliminación, mientras que Francia intentará confirmar su condición de favorita y asegurar un lugar entre las cuatro mejores selecciones del campeonato.

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