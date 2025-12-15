DT de Juventus baja de la nube a Cabal: “Es muy descuidado”

Poco a poco, la Juventus viene remontando en la temporada italiana con la necesidad de meterse en las primeras posiciones de la tabla en la Serie A de Italia. Gracias a una victoria ante el Bologna con un único tanto del colombiano, Juan David Cabal, la ‘Vecchia Signora’ se puso en el quinto puesto en zona de clasificación para la UEFA Europa League.

Juan David Cabal viene regresando progresivamente después de una larga lesión que lo sacó de la competencia. Mientras siga jugando, la Selección Colombia tendrá al zaguero en las opciones para la Copa del Mundo de 2026. De hecho, iba a ser citado, pero llegó la lesión.

Sobre los 61 minutos el defensor entró en lugar de Andrea Cambiaso. Solo necesitó 180 segundos para romper el marcador en un córner y un cabezazo que acabó con la ilusión del Bologna. Por la media hora en la que estuvo en el campo de juego, Luciano Spalletti elogió al ex Hellas Verona, pero también dejó un recado.

LA ADVERTENCIA DE LUCIANO SPALETTI PARA JUAN DAVID CABAL

Después del partido, el entrenador italiano de mucho recorrido, Luciano Spalletti habló sobre el desempeño de Juan David Cabal dejando claro que, aunque es un jugador todo terreno, capaz de comerse toda la cancha, ha sido un poco desorganizado y esto ha conllevado a lesiones en el club.

El entrenador italiano dejó claro que quiere recuperar la mejor versión del defensor central, o lateral izquierdo. Luciano Spalleti sentenció que, “es fuerte por arriba y no tolera el uno contra uno. Además, en los partidos que ha jugado hasta ahora, ha sido demasiado descuidado para su nivel. Por eso lo he estado molestando”.

Esos descuidos pudieron conllevar a las lesiones y a ese ‘miedo’ que corre cada vez que juega por lo propenso a sufrir un golpe que lo saque de varios partidos. Luciano Spalletti no quiere exponerlo tanto y advierte que debe mejorar en aspectos claros en lo anímico para poder sacar su mejor nivel adelante.

RESCATÓ EL ESTADO FÍSICO DE JUAN DAVID CABAL

Pese a advertir al jugador por las lesiones que ha tenido últimamente y de expresar su intención de recuperar al mejor Juan David Cabal, también elogió al colombiano que fue quien le dio la victoria a la Juventus.

Alcanzó a jugar un poco más de media hora en el campo de juego. Entró en el complemento y con sus pisadas dejó huella. Luciano Spalletti elogió al colombiano reconociéndole su esfuerzo. Corrió por toda la banda izquierda y marcó el único gol.

Luciano Spalletti dejó claro que, “Cabal debe aprender a controlar sus emociones. Es un caballo, tiene piernas y fuerza, corre 100 metros a toda velocidad sin parar. Eso también es un talento, puede correr 100 metros 20 veces”. Sin embargo, el entrenador lo advirtió por su estado físico.