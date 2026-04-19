DT de Minnesota tomó decisión con James Rodríguez para la MLS: duro golpe

Nueva fecha para el Minnesota United que afronta una dura prueba contra el Portland Timbers. Un duelo que podría empezar a definir la clasificación ya sea a los Play-Offs o de manera directa a las fases finales para el cuadro dirigido por Cameron Knowles que tiene en sus filas nada más ni nada menos que a James Rodríguez.

Sin embargo, James no se ha podido encontrar con el mejor panorama a falta de dos meses para que empiece el Mundial. Apenas suma 39 minutos en la MLS y tuvo que pasar por algunas lesiones, y una deshidratación después de la Fecha FIFA que lo dejó afuera de dos partidos de la competencia estadounidense.

Ya recuperado, James Rodríguez había recibido una buena noticia cuando sumó su primera titularidad en el año con el Minnesota United en la US Open Cup ante el Sacramento Republic FC. El colombiano estuvo en cancha por 66 minutos y tuvo un remate. No obstante, para el regreso en la MLS en condición de local, la tendencia continuó en el rentado local.

JAMES RODRÍGUEZ NUEVAMENTE SERÁ SUPLENTE EN LA MLS

En este partido directo entre Minnesota United vs Portland Timbers en la octava fecha de la MLS, el colombiano esperaba ser titular por primera ocasión en la liga estadounidense, y por segunda vez desde que juega en el club minesotano.

Cuando parecía que ya estaba completamente recuperado y sumando entrenamientos, además de 66 minutos en la US Open Cup, Cameron Knowles fue en contra de esa idea de alinearlo en condición de local ante el Portland Timbers. El colombiano volverá a ser suplente y esperará su momento, seguramente en el segundo tiempo.

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Al parecer Cameron Knowles no quiere poner en riesgo al volante capitán de la Selección Colombia en este compromiso que será clave para poder escalar posiciones en la tabla general. James Rodríguez apenas suma 39 minutos en la MLS y tendrá que esperar al momento ideal para ser titular.

LOS PARTIDOS QUE LE QUEDAN A JAMES RODRÍGUEZ ANTES DEL MUNDIAL

Sin duda alguna, James Rodríguez cuenta con el apoyo de Néstor Lorenzo y eso quedó en evidencia con la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo, y por esto no habría problema. De igual forma, la necesidad es que pueda sumar minutos en cancha y hasta ahora, Minnesota United no le ha dado esa posibilidad.

Minnesota United ha jugado ocho partidos y han sido contadas las ocasiones que James Rodríguez ha sido de la convocatoria. Además, poco más de 100 minutos no indican nada bueno pensando en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Bajo ese panorama, a James Rodríguez le tocará ganar regularidad antes del Mundial y le quedarán los siguientes partidos:

Minnesota United vs Portland Timbers

FC Dallas vs Minnesota United

Minnesota United vs LAFC

San José Earthquakes vs Minnesota United | US Open Cup

Columbus Crew vs Minnesota United

Minnesota United vs Austin FC

Minnesota United vs Colorado Rapids

New England vs Minnesota United

Minnesota United vs Real Salt Lake City

Serán nueve partidos claves para poder sumar la regularidad deseada de cara a la concentración con la Selección Colombia, los amistosos previos y el Mundial de 2026 que será la prioridad de James Rodríguez en mitad del año.