Lorenzo respira en el Mundial: "Dependía del azar y estoy tranquilo"

Este viernes 5 de diciembre de 2025, a solo seis meses para que se juegue la Copa del Mundo, se llevó a cabo el sorteo para definir la fase de grupos y la suerte para la Selección Colombia. El azar iba a ser protagonista para emparejar al combinado nacional en una cita orbital histórica y sin precedentes.

Los cupos pasaron de 32 selecciones a 48 participantes. Quien opte por llegar a la final deberá disputar ocho encuentros en un exigente calendario de poco más de un mes. El primer paso ya se definió con el respectivo sorteo en donde dejó a Colombia midiéndose con Uzbekistán, Portugal y el repechaje internacional 1 que tendrá a Jamaica enfrentando a Nueva Caledonia y República Democrática del Congo que espera en la final.

Después del respectivo sorteo, de conocer a los rivales del Grupo K en la primera instancia, Néstor Lorenzo dio un primer análisis sobre Uzbekistán, Portugal y quien llegue a esta fase de grupos dependiendo de la repesca internacional. Al seleccionado luso ya lo conoce por Cristiano Ronaldo, mientras que a la representante de Asia nunca la ha enfrentado. Además, los uzbecos debutarán.

“SABÍA QUE ESTO NO DEPENDÍA DE MÍ”; NÉSTOR LORENZO SOBRE EL GRUPO EN EL MUNDIAL

Después de que se definiera el camino de Colombia, Néstor Gabriel Lorenzo dio sus primeras palabras sobre lo que se viene para el combinado nacional. Admitió que está tranquilo con la zona y con los rivales, aunque sabe del reto que es medirse con Portugal a quien los colombianos nunca han enfrentado en la historia.

El argentino afirmó que, “la verdad que tranquilo porque sé que no depende de mí. Hay muchas cosas que cuando uno puede intervenir te dan ansiedad y te dan inquietud. Sabía que dependíamos del azar y que fuera como fuera íbamos a jugar con un gran equipo del bombo 1. Nos tocó Portugal que creo que es una de las mejores selecciones del mundo. Así que a prepararnos ahora para llegar bien nosotros”.

Luego, volvió a reconocer que, “la verdad estuve tranquilo. No me inquieté por elegir o descartar rivales porque esto no sirve a estas alturas”. Del grupo afirmó que, “Uzbekistán fue una sorpresa, salió segundo por el lado de Irán, pero es una incógnita en este punto. Vamos a estudiarlo bien. El cuarto del grupo viene del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Sabemos que tanto Congo como Jamaica que los conocemos más son equipos muy físicos que te exigen en los duelos. Hay que prepararse de todas las formas”.

Sobre los traslados y las ciudades sedes, afirmó que, “mañana se van a decidir las sedes, creo que vamos a estar entre México y Guadalajara, Miami y Houston. Son zonas que conocemos, que son muy calurosas. Hay que trabajar mucho la hidratación y la logística. Estamos preparados para a partir de mañana elegir la mejor sede para la Selección”.

FECHA DE AMISTOSOS EN MARZO

La primera ventana de partidos de Fecha FIFA en 2026 será en marzo con la preparación de cara al Mundial. Sobre estos partidos y posibilidades, Néstor Lorenzo reconoció que, “para la fecha anterior había pedido un africano, se consiguió Nigeria que luego tuvo que jugar repechaje. Sería bueno jugar con un africano, pero los próximos ya están ahí con dos europeos que se había hablado con Francia y Croacia. Veremos si se pueden confirmar”.

El 2025 le dio la clasificación de manera oficial a la Selección Colombia. Del año sentenció que, “empezamos con la derrota en Brasil, un par de empates amargos porque la gente no estaba conforme con Paraguay y Perú. El equipo ha crecido a partir de ahí corrigiendo errores a medida que ha evolucionado el año, ha mejorado el nivel de jugadores en sus clubes”.

Sentenció que tampoco ha hablado con Roberto Martínez, director técnico de Portugal después de que terminara el sorteo. Ya todo está listo para afrontar la Copa del Mundo en 2026 con grupo decidido y con la ilusión para hacer una buena cita orbital.