DT de Suiza no pasó por alto la clasificación vs Colombia: “Vivimos un sueño”

Terminó el sueño para la Selección Colombia que quería llegar por primera vez en la historia al sexto partido y por segunda ocasión a los cuartos de final. Los dirigidos por Néstor Lorenzo acabaron retratados nuevamente en la definición desde el punto penal.

Lea también Jhon Arias pidió un cambio urgente en la Selección Colombia tras el Mundial

Como en el 2018 en Rusia contra Inglaterra, Colombia entró a los octavos de final y se encontró con la táctica suiza que privó a los colombianos de romper los ceros. Todo acabó en un empate sin goles y se fueron a los lanzamientos desde el punto penal. Igual a hace ocho años, fallaron dos penales y Suiza pasó con un 4-3.

En la siguiente ronda, Suiza enfrentará nada más ni nada menos que a Argentina en un duelo que pinta interesante para los europeos que tendrán que hacer historia y meterse en semifinales eliminando a la vigente campeona del mundo. Murat Yakin analizó lo que viene ahora y, además, se refirió al partido contra Colombia.

MURAT YAKIN SOBRE LA SELECCIÓN COLOMBIA; “NO FUE NECESARIAMENTE SUPERIOR”

Colombia llegó en varias ocasiones, pero no contó con la fortuna de rematar a la puerta custodiada por Gregor Kobel. Los intentos pasaron por un lado y, una de las más claras fue la de Jáminton Campaz tras un regalo defensivo de Suiza. De frente a Kobel, su disparo se fue por arriba.

No hubo una superioridad clara a lo largo de los 90 minutos y Murat Yakin destacó que, “¿Colombia? El rival no fue necesariamente superior. De hecho, estuvo bastante parejo… Al fin y al cabo, si fue merecida o no, somos nosotros quienes avanzamos a los cuartos de final y eso es lo que importa”.

Lea también 'Cucho' Hernández dio la cara tras el penal que botó en el Mundial

Todo se definió desde el punto penal para la clasificación de Suiza que logró superar esta instancia para sellar el paso a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Colombia no logró anotar las que tuvo y Camilo Vargas salvó claras acciones de los europeos. No hubo una clara superioridad de ninguna de las dos escuadras.

“ES UN SUEÑO, ARGENTINA NOS ESPERA”; MURAT YAKIN SOBRE LO QUE VIENE

Ahora en cuartos de final vendrá un durísimo rival nuevamente sudamericano. Será Argentina que logró remontarle a Egipto un 0-2 de manera épica y agónica. Murat Yakin afirmó en la rueda de prensa posterior que, “es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo... este va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente”.

Lea también Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la eliminación de Colombia del Mundial

También referenció que será una experiencia increíble y dejó claro que, “queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia… Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad”.

El entrenador tocó también el tema de una de sus figuras que no pudo estar contra Colombia como Johan Manzambi, “esta es una lesión que no se puede curar en poco tiempo. No sabemos con exactitud qué tipo de lesión tiene... si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar”.