Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la eliminación de Colombia del Mundial

La Selección Colombia quedó eliminada, este martes 7 de julio, de los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Colombia quedó eliminada

El combinado patrio se enfrentó con su similar de Suiza en el estadio de Vancouver. El cotejo, en los 120 minutos, terminó 0 a 0. En los penales, la escuadra europea se impuso a la cafetera.



Tras el cotejo, como era de esperarse, muchas reacciones se presentaron. Uno de los que se pronunció al respecto fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. Esto dijo:

Las palabras de Carlos Antonio Vélez

“Para comenzar, solo voy a hablar del juego de hoy. Suiza fue más desde el minuto 1 hasta el 121. Sabía contra quién jugaba; anestesió el partido con inicio dinámico, a un toque y buscando el tercer hombre, y así se deshizo fácil de la endeble marca de nuestros delanteros. Lo hicieron todo el tiempo, y cuando no podían pasar, se la daban al arquero para que la tirara lejos al punta de ellos.



“Las grietas que se habían divisado claramente ante Ghana se dieron otra vez y por ahí los suizos se arrimaron asociando con juego fino. Camilo, imperial, nos salvó. Llegamos también, pero producto de acciones aisladas o errores de ellos, que fueron pocos. Otra vez los arreones, el juego de jugadas y muy lejos del equipo que habíamos visto en un par de partidos de este mundial.

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Colombia no pudo ante Suiza

“Hoy volvimos al Colombia de la eliminatoria; estamos condenados a dar buenas imágenes ante los equipos de medio pelo, pero cuando el rival está un escalón más arriba, aunque no sea de la realeza, somos normalitos. Creo que hay una total sobrevaloración de nuestro producto colectivo. Hay unos buenos jugadores que, al no estar iluminados, no pudieron resolver el problema. De antemano sabía que desde el banco no se iba a dar ninguna solución. Estaba claro que con ambas bandas abiertas podíamos equilibrar y balancear, pero para eso tenía que sacrificar a James y solo lo hizo forzado por la realidad cuando ya el rival se montó en el juego, aunque la verdad siempre lo controló.

“Murió con su terquedad sacrificando los intereses colectivos. Suiza es un muy buen equipo y hoy, sin su estrella, nos aterrizó facilito. Y un agregado: no recuerdo que, llegando a los penales, superemos instancias y rivales. Definitivamente, así los rechace y los odie la mayoría, me gustaría que nuestro jugador tuviera la entereza, valentía y rebeldía argentina (aunque sea un poquito). Lo lamento”.