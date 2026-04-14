DT de Yerson Mosquera lo puso contra la pared antes del Mundial: “Fue castigado...”

Mucho se ha hablado de las posibles novedades que podría haber en la Selección Colombia para afrontar los últimos dos amistosos previos al Mundial en el que debutará contra Uzbekistán, luego enfrentará a República Democrática del Congo y finalizará la fase de grupos contra Portugal.

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Uno de los jugadores que tuvo en cuenta Néstor Lorenzo en la última convocatoria frente a Croacia y Francia fue el defensor central Yerson Mosquera. El futbolista del Wolverhampton no tuvo la oportunidad de ser titular ni jugar minutos en la Fecha FIFA, pero es uno de los recurrentes convocados para el entrenador argentino.

En la última fecha de la Premier League con el Wolverhampton, Yerson Mosquera tuvo un muy bajo rendimiento enfrentando al West Ham en un duelo crucial para la salvación del descenso que ya parece inevitable en el equipo del zaguero colombiano. Además del flojo partido, su entrenador, Rob Edwards lo criticó por un pequeño detalle.

ROB EDWARDS SOBRE YERSON MOSQUERA: “ESE COMPORTAMIENTO DEBE DESAPARECER”

Yerson Mosquera parece tener el descenso más cerca que la salvación con una pobrísima temporada del Wolverhampton que perdería la categoría de manera prematura. La jugada puntual fue arrancando el partido con una falta de Crysencio Summerville y el colombiano pidió en reiteradas ocasiones la tarjeta amarilla para el extremo del West Ham.

Inicialmente, Rob Edwards elogió al zaguero y dejó claro que es muy joven y este tipo de cosas pueden pasar por este detalle. Sin embargo, envió un recado, “es un jugador realmente bueno. Cometió un error, pero aprenderá de él. Todavía está en una edad ideal y tiene un gran futuro por delante. Nadie es perfecto, se equivocó y, como dije, aprenderá”.

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Posteriormente, el entrenador sentenció el comportamiento del defensor central por este detalle, “ese tipo de comportamiento tiene que desaparecer de su juego. Sabemos que no está permitido; no solo para él, sino para nadie. Es parte del juego que no queremos ver y, obviamente, fue castigado de esa manera con la tarjeta amarilla. Ahora va a aprender por las malas y, obviamente, nosotros también estamos pagando las consecuencias como equipo”.

LOS PARTIDOS QUE LE HACEN FALTA AL WOLVERHAMPTON PARA SALVARSE

Quedan seis partidos para el final de la Premier League y Wolverhampton, aunque ha ganado algunas unidades, no ha podido salir del fondo de la tabla. Cuenta con 17 puntos a tres del Burnley, y a 13 del Tottenham que son los otros descendidos parcialmente.

Para salvarse del descenso, Yerson Mosquera y su equipo tendría que ganar los 18 puntos que restan para sumar 35 unidades al final de la temporada, y esperando que West Ham, Tottenham ni Burnley ganen partidos en lo que queda.

Con esta situación que ya parece inevitable para las aspiraciones del Wolverhampton, Yerson Mosquera podría cambiar de aires dependiendo de lo que pase a final de la temporada. Habrá que esperar si Néstor Lorenzo lo tendrá en cuenta para el Mundial.

¿YERSON MOSQUERA CAMBIARÍA DE CLUB?

Por ahora tendrán que esperar a que termine la temporada con el Wolverhampton con un descenso que ya parece definitivo. Seguir en la Championship podría ser una opción que no iría en contra de un llamado a la Selección Colombia, dado que Gustavo Puerta está en segunda división y ha vuelto a las convocatorias.

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En este momento no hay ofertas de algún equipo de Europa para fichar al defensor central. Ya tuvo un paso en el Villarreal de España y podría cambiar de aires en próximos meses. Tal vez tendría un salto mayor en otro equipo de mayor reconocimiento.