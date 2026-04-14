Dimayor NO permitirá más estadios sin iluminación en la Liga BetPlay

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano tomó una radical medida para la Liga BetPlay del segundo semestre de 2026. Y es que se determinó que no permitirán escenarios deportivos sin iluminación.

La Dimayor comunicó esta decisión, después de tener que cambiar la programación de dos partidos de la fecha 17 de la Liga BetPlay, luego de que se reportaran problemas en la iluminación de los estadios.

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¿Por qué se cambió la programación de los partidos?

A través de un comunicado, la Dimayor confirmó que recibió información por parte de IMDER Montería e INDEPORTES Boyacá en la que se aseguraba problemas en la iluminación de los estadios Jaraguay de Montería, así como una inspección para revisar el servicio eléctrico en el estadio de La Independencia de Tunja.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública, que ha recibido comunicaciones de parte de IMDER Montería e INDEPORTES Boyacá, aduciendo que están presentando problemas en la iluminación en el Estadio Jaraguay y la programación de una inspección para revisar el servicio eléctrico del Estadio la Independencia de Tunja", señaló la Dimayor.

Teniendo en cuenta la novedad, los partidos entre Jaguares contra Deportivo Pasto y Boyacá Chicó frente a Deportivo Cali sufrieron cambios en su programación.

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"Por lo anterior, los encuentros entre Jaguares FC vs. Deportivo Pasto y Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali, válidos por la Fecha 17 de la Liga BetPlay DIMAYOR l-2026, tendrán una modificación en la programación inicialmente publicada. Los dos encuentros se disputarán el viernes 17 de abril a las 4:00 p.m", se explicó.

Estadios sin iluminación

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Teniendo en cuenta los cambios obligados en la programación de varios partidos de la Liga BetPlay. la Dimayor tomó la decisión de no permitir escenarios deportivos sin iluminación en el segundo semestre de 2026.

"Para evitar que este tipo de inconvenientes se sigan presentando y afectando la programación del FPC, desde la DIMAYOR se le informó a los equipos que disputan la Liga BetPlay, que a partir del segundo semestre no se permitirá escenarios deportivos sin iluminación. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que estos cambios puedan generar a terceros", explicó Dimayor.