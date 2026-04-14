Liga de Naciones de la Conmebol: habría dos primeras eliminadas tras la fecha 6

Poco a poco, la Liga de Naciones de la Conmebol empieza a decidir varios aspectos en la clasificación. En las primeras posiciones, todo está muy parejo con Argentina y Colombia punteando en la parte alta con mismas unidades, y, además, en estos momentos tendrían el premio de sellar la clasificación para la Copa del Mundo de Brasil 2027.

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Por su parte, en la tercera y cuarta casilla, también todo está parejo con Venezuela y Chile que estarían en estos momentos en el repechaje internacional, y atrás, Paraguay, Perú y Ecuador que estarían peleando por meterse en la repesca al igual que venezolanas y chilenas.

En el sótano de la tabla tras cuatro partidos disputados, Uruguay tiene apenas dos puntos en la penúltima casilla, mientras que en el último puesto está Bolivia con una unidad por el empate con Colombia, y con una diferencia de gol de –17 que condenaría a las bolivianas.

LAS DOS POSIBLES ELIMINADAS TRAS LA SEXTA FECHA DE LIGA DE NACIONES FEMENINA

Con la sexta fecha ya se empezarían a decidir hartas cosas de la Liga de Naciones. Seguramente, la paridad seguirá latente con mucha igualdad entre Argentina, Colombia, Venezuela y Chile. Además, todos los partidos de la jornada son directos.

Venezuela enfrenta a Argentina en condición de local, Perú y Paraguay chocarán con la posibilidad de que una de ellas se pueda meter en la zona de repechaje en caso de una victoria y de lo que pase entre Colombia vs Chile que podría dejar a las colombianas líderes o empatar todo con diez unidades si la ‘Roja’ supera a la ‘Tricolor’.

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Por su parte, Uruguay recibirá la visita de Bolivia en un duelo que podría empezar a definir las cosas en la parte de abajo de la clasificación. Un empate entre ‘Celestes’ y ‘Verdes’ dejará a ambas con una eliminación confirmada dependiendo de lo que pase en los demás partidos.

Y es que, en este momento, Uruguay es penúltima con dos unidades. Empatar le haría llegar a tres y, a falta de nueve puntos por disputar, tendría mínimas chances. Para seguir con más vida, deberá esperar que entre Perú y Paraguay empaten para quedar a cuatro de la línea de ambas. Pero, Venezuela podría triunfar contra Argentina y llegaría a 11, Chile superaría a Colombia y haría diez puntos.

En ese orden de ideas, Venezuela lideraría con 11, luego un triple empate con Argentina, Colombia y Chile con diez puntos en zona de clasificación directa para las argentinas y repechaje para colombianas y chilenas. A Uruguay y Bolivia ya les quedaría muy lejos esa posibilidad de llegar a zona de clasificación.

EL FACTOR QUE CAMBIARÍA TODO PARA URUGUAY Y BOLIVIA EN LA LIGA DE NACIONES

Se van a sacar unidades, y, seguramente, quien gane podría pelear por intentar llegar a la repesca por lo menos, dado que la clasificación directa sí se ve demasiado lejana. El factor que ayudaría a uruguayas y bolivianas es que las dos selecciones ya tuvieron su jornada libre.

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Bajo ese panorama, a Uruguay y Bolivia les queda afrontar cuatro partidos en donde podrían aprovechar el sumar de a tres mientras Venezuela, Chile, Paraguay y Ecuador tendrán que descansar en próximas fechas.

Si hay un empate, se podría estar definiendo a las primeras dos selecciones que se quedarán sin nada en busca de la clasificación al Mundial por este camino de la Liga de Naciones de la Conmebol.