DT del Benfica trazó objetivos con Jhon Durán: “Estamos aquí para ayudarlo”

Sin duda alguna, Jhon Jader Durán siempre ha dado de qué hablar y seguirá haciéndolo con sus movimientos de club a club en distintas ligas arrancando desde la Premier League, hasta la Primeira Liga en menos de dos años. Muchas cesiones que no terminan de calar bien por temas extradeportivos, pero todo parece que en Benfica será diferente.

Jhon Jader Durán saltó de Estados Unidos al Aston Villa en el 2023 y entre suplencias y titulares se conformó como uno de los goleadores más efectivos arrancando desde el banquillo en las grandes ligas de Europa. Pasó a Al Nassr de Arabia Saudita en 2025 y en un año y medio ha pasado por otros tres clubes como Fenerbahce, Zenit y ahora Benfica sin poder debutar.

Aunque se habla mucho de su actitud y de temas extradeportivos, Benfica trazó los objetivos que tiene con Jhon Jader Durán y dejaron claro que están acá para ayudar al delantero antioqueño. Tanto Rui Costa, presidente, como Marco Silva, director técnico afirmaron que, si está bien mentalmente, será prometedor.

MARCO SILVA Y LA AYUDA QUE TENDRÁ JHON JADER DURÁN

Tras las primeras sesiones de entrenamiento con el Benfica, Jhon Jader Durán no será de la partida en el debut de las ‘Águilas’ en la UEFA Europa League este jueves 23 de julio cuando visiten al St. Gallen en Suiza. El delantero colombiano cuenta con el apoyo de los directivos, de Marco Silva y de todo un club que se ilusiona con su llegada.

Marco Silva, entrenador del Benfica afirmó en la rueda de prensa antes de medirse con el St. Gallen que, “si Durán no estuviera comprometido, no habría fichado por el Benfica. Tuvo un año por debajo de lo que puede y debe hacer, dos cesiones que no salieron como él quería. Eso es pasado, nos interesa el presente y lo que puede hacer. Estamos aquí para ayudarlo, como todos los demás. No queremos centrarnos en un solo jugador. El Benfica tiene que ser una fuerza colectiva”.

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Además, el entrenador portugués marcó el objetivo que tienen con el delantero antioqueño, “vino a ayudar, no estará aquí (vs St. Gallen) porque viene de vacaciones. Es un delantero con características diferentes a las que tenemos, lo conozco muy bien, tuvo un impacto tremendo en el Aston Villa, nuestro objetivo es sacar el máximo provecho de él, ponerlo al más alto nivel, creo en eso, y si eso sucede ayudará al Benfica”.

Finalmente, puso sus manos y las de todo el club para orientarlo en esta nueva experiencia en el Benfica, “tiene mucho que aprender, es joven, ha pasado por muchos clubes y ligas, quizás demasiados para su edad, pero vino en cuerpo y alma al Benfica. Él sabe la magnitud del club al que representará”.

RUI COSTA EXPLICÓ EL FICHAJE DE JHON DURÁN

Portugal podría ser el lugar para afianzarse. Jhon Jader Durán sabe que debe cambiar de chip y parece que ya lo ha hecho desde que llegó a la institución lusa con un portugués fluido que pocos esperaban y con palabras de agradecimiento al mejor club del país.

En zona mixta, Rui Costa dio detalles del por qué fichar a Jhon Jader Durán pese a todas las situaciones que ha vivido en todos los clubes por los que ha pasado en estos 18 meses cuando salió del Aston Villa. El presidente sentenció que la parte mental será clave y que, si está concentrado, seguramente aportará mucho.

Exjugador del Benfica y con una huella que dejó en el AC Milan, Rui Costa justificó el fichaje, “si hubiéramos creído que no estaba mentalmente preparado para venir al Benfica, no lo habríamos fichado. Si tiene concentrada su cabeza, va a aportarle mucho al club y darnos lo que queremos”.