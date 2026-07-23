Millonarios a poco de hacer oficial las 3 últimas bajas

El inicio de una nueva edición de la Liga Betplay está a contados días y los equipos empiezan a ultimar detalles para que el desarrollo de esta se dé de la mejor manera y se puedan cumplir con los objetivos planteados, el principal de ellos, quitarle el campeonato a Junior de Barranquilla.

Para ello las directivas y cuerpos técnicos de los clubes están haciendo una ardua reestructuración de la plantilla, en especial Millonarios, el cual tiene una deuda grande con los fanáticos tras dos temporadas en las que no ha podido ni siquiera avanzar dentro de los 8 mejores, por lo cual llevó a cabo contrataciones de lujo, pero aún tiene que trabajar en algunas bajas.

Millonarios no contaría con estos 3 jugadores

El cuadro 'embajador' comenzó anunciando varias salidas de la institución, por un momento llegó a preocupar a los hinchas por la falta de contrataciones, pero poco a poco se fue reestructurando, anunció ya los nuevos fichajes entre los cuales se encuentra Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra y James Aguirre.

Fabián Bustos sigue trabajando de la mano de los directivos de la institución, en cuanto a las respectivas contrataciones, pero también en las salidas de jugadores, tal como lo hizo recientemente con Elizalde, a quien decidieron terminarle su contrato y ahora con Brayan Campaz, Dewar Victoria y Carlos Sarabia.

El reglamento de Dimayor sigue rigiendo con la normativa de los 25 jugadores inscritos para cada semestre, por lo que el club bogotano deberá elegir los jugadores con los que realmente quiere continuar, que le pueden aportar deportivamente o los que serían una mejor opción para que sumen minutos en otros equipos y de paso beneficien a 'Millos' económicamente.

Frente a esta situación, el periodista Guillermo Arango confirmó que los últimos tres jugadores que no continuarían en el club serían Victoria, Campaz y Sarabia, futbolistas jóvenes a quienes se les daría opciones de sumar minutos en otros equipos.

"Millonarios está buscando la salida de algunos elementos, de Brayan Campaz, de ubicar a Dewar Victoria y buscarle salida a Carlos Sarabia para el inicio del campeonato".

Falcao definitivamente no continuaría en Millonarios

Tras el fracaso de la Liga Betplay de apertura 2026 y la eliminación de la Copa Sudamericana, el futuro de Falcao era incierto y el propio atacante aseguró que la renovación de su contrato no es un tema fácil, teniendo en cuenta trámites administrativos a los que les deberá encontrar solución con el club bogotano.

El goleador histórico de la Selección Colombia todavía no quiere anunciar su retiro como futbolista profesional y tampoco se ha hecho oficial algún tipo de acuerdo con Millonarios para su respectiva renovación, pero el periodista, Guillermo Arango, se encargó de confirmar que los directivos no estarían dispuestos a continuar con él y que además tiene otros proyectos en mente tras la finalización del Mundial.

"Caso Falcao García. Según Enrique Camacho., por temas fiscales y demás él ya lo descartó. A mi me dicen que él ya no va a continuar en Millonarios y también tengo entendido que tiene otros proyectos. Estoy casi seguro que no es en otro equipo de Colombia porque Falcao solamente quiere jugar en Millonarios".

Steven Barreiro ilusiona a Millonarios con su primer mensaje: "Feliz de estar acá"

"Hola, un fuerte saludo a Radio Emisora Millonarios, de parte de su amigo Steven Barreiro. Feliz de estar acá, abrazo, nos vemos pronto", expresó el defensor.

El mensaje fue recibido con entusiasmo por la afición, que no tardó en darle la bienvenida a través de las redes sociales. En el momento de la grabación, uno de los hinchas le respondió: "Bienvenido al más grande de Colombia, a romperla".