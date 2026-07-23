Alfredo Arias y un balance negativo en Junior: “Pasó en el primer partido de Copa”

Arrancó el segundo semestre de manera oficial para el Junior de Barranquilla en un escenario de Copa BetPlay. Los atlanticenses enfrentaron al Barranquilla FC del Torneo BetPlay en la Fase 1B, pero el resultado no fue el esperado para Alfredo Arias ni para sus dirigidos.

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Un 2-0 a favor de Junior que lucía cómodo y pudo ser más abultado por un penal que falló Francisco Fydriszewski en su estreno como jugador del equipo barranquillero. Luis Fernando Muriel y Daniel Rivera marcaron los goles para los locales, pero no pudieron detener el empate por parte de Barranquilla FC.

En el segundo tiempo, Barranquilla logró empatar, primero, por medio de un penal tras una mano en el área que Mohamed Bolívar aprovechó para descontar. Sobre el final, Alberto Orozco puso el empate con un sorpresivo 2-2 que demuestra que hasta el campeón se puede dormir. Sin duda alguna, Alfredo Arias no quedó cómodo y dejó claro que se debe mejorar mucho para la Liga BetPlay.

“POR SUERTE PASÓ EN EL PRIMER PARTIDO DE COPA”; ALFREDO ARIAS

Evidentemente con el resultado cuando se iba ganando 2-0 con mucha comodidad, no hay tiempo para estar satisfecho si el resultado final termina siendo un empate a dos goles. Alfredo Arias afirmó que necesitan hacer muchas correcciones de cara a lo que viene en la Liga BetPlay.

Todo terminó en igualdad, pero el reflejo de Alfredo Arias fue que, “el balance es malo para nosotros. Tuvimos todo para ganarlo y no supimos cómo”. El resultado les favorecía y, como si fuera poco, pudieron marcar un penal para aumentar el marcador.

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Sin embargo, el entrenador uruguayo confirmó que es bueno que esto haya sucedido en estos momentos y no en el tramo final de la Liga BetPlay. Además, es un medidor para ver en qué está el club que de igual manera utilizará sus mejores elementos en los juegos del torneo.

“Es bueno que nos pase al principio y ahora”, dejó claro Alfredo Arias en estos momentos por el empate a dos tantos con el Barranquilla. A partir de ahí se puede hacer un mejor análisis para el futuro y pensando en la Liga BetPlay.

LA AUTOCRÍTICA DE ALFREDO ARIAS

Además de toda esta insatisfacción por lo que era una victoria clara del Junior, Alfredo Arias fue autocrítico para el arranque de la Liga BetPlay ante el Deportes Tolima, “terminamos con cambios obligados, por cansancio o por lesión, como Silveira. Muchas cosas para corregir y mejorar. Por suerte pasó en el primer partido de Copa”.

Siguiendo por la misma línea, sentenció que es prácticamente el mismo equipo del semestre pasado y que hay que corregir varias cosas para que no vuelvan a suceder a lo largo del rentado local, “somos el mismo plantel, debemos mejorar todos para llegar al objetivo. Para eso tenemos que mejorar y corregir esos errores”.

¿NÓMINA COMPLETA EN JUNIOR?

Para este segundo semestre, Junior solo confirmó a dos jugadores para reforzar la plantilla y para buscar el tricampeonato. Pablo Ortiz, defensor central que viene de Europa y Francisco Fydriszewski que falló una pena máxima. La idea para el cuadro barranquillero era nada más ni nada menos que mantener la misma base.

Alfredo Arias dejó claro que haber mantenido esa base del bicampeonato era el mayor refuerzo. Jhomier Guerrero y Lucas Monzón fueron las bajas más sensibles en la zaga defensiva. En la rueda de prensa le preguntaron por otras caras nuevas y volvió a marcar que no hay más cupos.

De hecho, el entrenador uruguayo afirmó que tienen más de los 25 cupos permitidos y tendrá que descartar a dos jugadores más, “los cupos ya están, incluso estamos pasados, pero aún no hemos completado la inscripción. Dos jugadores del plantel deben salir y hasta que podamos. Hay 27 jugadores en el plantel, siendo 25 los que deben ser inscritos”.