Dudamel recibió rechazo desde México por jugador que intentó fichar

El equipo comandado por Rafael Dudamel vuelve a entrar en el "ojo del huracán" en época de mercado de fichajes, ya que hasta el momento solo ha hecho oficial la salida de jugadores, pero en cuanto al fortalecimiento de la plantilla se ha quedado corto.

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Las directivas del conjunto 'azucarero' se encuentran trabajando en las renovaciones y ya habrían concretado dos importantes como la de Fabián Viáfara y la de Avilés Hurtado, pero así mismo quería contar con un refuerzo defensivo, Jesús Murillo, a quien se le acercaron para preguntar condiciones de su traspaso, pero la oferta fue rechazada.

Jesús Murillo se queda en México y no jugará con Cali

Rafael Dudamel tomó el mando de un Deportivo Cali que se quedó corto en el semestre de apertura de la temporada 2026, pero ahora tendrá la oportunidad de armar una plantilla acorde a sus necesidades e ideas de juego, ya que llegó a trabajar sobre el equipo que había conformado Alberto Gamero.

El estratega venezolano fue contratado con el propósito de devolverle la gloria al club, tal como lo hizo en la temporada 2021 y para ello está haciendo una reestructuración completa de la nómina que tiene a cargo.

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Ya se confirmaron más de cinco salidas de jugadores, dos renovaciones, pero en cuanto a nuevas contrataciones se están quedando cortos, en especial después de que se hubiera terminado el interés que había por Jesús Murillo.

El defensor central es un viejo conocido del FPC, con amplia experiencia también a nivel internacional, habiendo jugado en la MLS con Los Ángeles FC y actualmente con Juárez, equipo de la Liga MX con el que aún tiene un año de contrato y por lo cual habría puesto fin al interés de Cali.

Algunas salidas en Deportivo Cali

En los últimos días, el Cali ya había definido la salida de algunos de sus jugadores. Por medio de un comunicado indicaron que los dos arqueros, Miguel Sánchez, Marco Espíndola y el lateral derecho Luis Manuel Orejuela ya no hacen parte en este 2026-II.

Además de estas tres bajas del cuadro azucarero, se suman también las de Julián Quiñones, Yani Quintero y Michael Aponzá. En ese sentido, ya son seis ausencias claves con la zaga defensiva que se debilita por las salidas de Luis Orejuela y Quiñones, lateral y defensor central.

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Cali también tiene en sus planes a Leyser Chaverra

Leyser Chaverra sería un pedido expreso por parte de Rafael Dudamel que quiere iniciar las negociaciones con el Deportivo Independiente Medellín para fichar al zaguero que puede ser solución en el costado izquierdo como lateral izquierdo o como defensor central si así lo considera el entrenador.

Por ahora no hay nada asegurado con los dos fichajes que más interesan en el Deportivo Cali para el siguiente semestre. Lo manejan con cautela y esperan concretar las primeras contrataciones de cara al segundo tramo de la Liga BetPlay 2026-II.