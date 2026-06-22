Uruguay se complica sin Luis Suárez: el dato de hace 36 años que inquieta a Bielsa

Uno de los grandes jugadores de la historia de la selección de Uruguay es nada más ni nada menos que Luis Alberto Suárez Díaz. El goleador histórico de la ‘Celeste’ con 69 anotaciones en 142 partidos dejó de estar en las convocatorias tras la Copa América de 2024.

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Luis Suárez estuvo en el partido en Miami entre Uruguay vs Cabo Verde y sí que se nota cuando el delantero ex Barcelona no está en la cancha. En las Eliminatorias, los dirigidos por Marcelo Bielsa no tuvieron la mejor segunda ronda y empezaron a demostrar grandes falencias en ataque y en defensa.

En el Mundial no levantan cabeza con dos empates, uno ante Arabia Saudita y otro frente a Cabo Verde que debuta en el torneo orbital. Ni Darwin Núñez, ni Federico Viñas hacen olvidar a Luis Suárez que estuvo pendiente en el estadio. Con este empate, apareció un dato que regresa después de 36 años.

EL DATO QUE CONDICIONA A URUGUAY CUANDO NO ESTÁ LUIS SUÁREZ

Antes de arrancar el Mundial, Luis Suárez se ofreció a regresar a la ‘Celeste’ y Marcelo Bielsa afirmó que, “Suárez comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que siempre la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. De hecho, no tengo ninguna diferencia con Suárez".

Luis Suárez sigue marcando goles en el Inter Miami, pero no logró estar dentro de la convocatoria. Marcelo Bielsa tal vez no conocía el dato que inquieta en estos momentos tras los dos empates. El dato sentencia a Bielsa con la decisión que tomó de no llevar al ‘Pistolero’, pues, la última vez que Uruguay ganó en un Mundial sin Suárez fue hace 36 años.

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En el Mundial de 1990, Uruguay selló la clasificación para los octavos de final después de clasificar como tercero de su grupo. En esa fase inicial, los uruguayos superaron a Corea del Sur por la mínima diferencia y esa fue la última vez que los charrúas triunfaron sin Luis Suárez en la cancha.

No clasificaron a la Copa del Mundo de 1994 ni en 1998. En 2002 no pudieron ganar y al de 2006 tampoco clasificaron. Luis Suárez jugó su primer Mundial en 2010 y ahí volvieron a ganar superando a Sudáfrica y a México en la fase de grupos.

Luis Suárez estuvo en los siguientes mundiales entre 2014 al 2022 y en cada uno de esos certámenes hubo por lo menos una victoria. Ahora, sin Suárez, el seleccionado uruguayo ya lleva dos empates en el 2026 y no levanta cabeza. Un dato que inquieta cuando no está el ‘Pistolero’ en cancha.

LAS CUENTAS DE URUGUAY PARA CLASIFICAR A DIECISEISAVOS DE FINAL

Por ahora, Uruguay cuenta con dos puntos en el Mundial 2026 y necesitará una victoria para no correr peligro con las posibilidades de estar en los dieciseisavos de final. Los charrúas cuentan con algunos escenarios para poder sellar la clasificación.

La primera es ganarle a España y de esa manera, no habrá peligro de estar en la siguiente fase del Mundial. De hecho, si esto sucede, podrían acabar como líderes si Cabo Verde no supera a Arabia Saudita y desbancar a los europeos en el liderato.

Con un empate también clasificaría, siempre y cuando pasen algunas cosas en el duelo entre Arabia Saudita y Cabo Verde. La igualdad los dejaría con tres unidades y tendrían que esperar un empate entre caboverdianos y saudíes. Con tres puntos les podría alcanzar, dado que, en este momento, tiene ventaja frente a la selección africana en caso de igualar en puntos.

Si empatan, también podrían aspirar a sellar el paso como uno de los terceros si hay un ganador entre Arabia Saudita y Cabo Verde que se medirán en simultáneo. En ese escenario habría que ver la diferencia de gol entre los terceros para pasar como uno de los ocho posibles.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.