Tricampeón con Nacional sería nuevo jugador de Botafogo

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano se sigue moviendo de la mejor manera en plena época mundialista y, como es costumbre, el Brasileirao y los futbolistas colombianos son protagonistas, ya que en este momento se habla de una nueva incorporación cafetera a Botafogo.

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El equipo comandado por Franclim Carvalho empieza a trabajar en el mercado de fichajes y a reestructurarse para seguir afrontando la temporada de la mejor manera a nivel nacional e internacional, ya que se mantienen con vida en la Copa Sudamericana, y para ello querría contratar a Nelson Palacio, un viejo conocido y tricampeón del 'verde paisa'.

Botafogo le apuesta a Nelson Palacio tras gran pasado en Nacional

Los futbolistas cafeteros en Brasil poco a poco se han venido robando el protagonismo, hasta el punto en el que ya habría más de 30 jugadores militando allí en la presente temporada y se podrían llegar a incorporar más.

Botafogo ha tenido un arranque de la temporada 2026 bastante bueno, aunque todavía hay cosas que debe recomponer en la liga local, por lo que Carvalho ya estaría tomando medidas con la mesa directiva para llevar a cabo nuevas incorporaciones.

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En los planes del estratega portugués estaría nada más y nada menos que un experimentado mediocampista con destacado paso por Atlético Nacional y que en este momento milita en el fútbol de Europa con Zúrich FC, se trata de Nelson Palacio.

El volante de 25 años ya habría recibido una oferta importante por un año en condición de préstamo tomando en cuenta que su contrato con Zúrich finaliza justo en junio de la presente temporada. Sin embargo, la negociación directa se está llevando a cabo con Real Salt Lake, equipo dueño de sus derechos deportivos.

¿Cómo le fue a Nelson Palacio con Nacional?

Palacio arribó al conjunto 'verdolaga' en el semestre de clausura de la temporada 2021 desde la segunda división, habiendo jugado con Real Cundinamarca, y consiguió disputar 85 partidos, más de 5.000 minutos en el campo de juego en donde pudo anotar tres goles, marcar una asistencia y levantar tres trofeos.

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¿Cuáles fueron los tres títulos que levantó Nelson Palacio con Nacional?

Desde la llegada del nacido en Apartadó a Atlético Nacional en 2021 consiguió sumar su primer título, la Copa Betplay. Al siguiente semestre, en 2022, consiguió quedar campeón de la liga local y remató con la Superliga en el inicio de 2023.