Dudamel va a romper el mercado de fichajes quitándole importante jugador a un grande

Terminó de manera oficial la Liga Betplay de apertura y junto con ello también llega la apertura del mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano, en donde Deportivo Cali quiere ser protagonista en busca de darle fin a la sequía de títulos que ha habido en los últimos años y en donde incluso ha habido crisis de resultados que han puesto al equipo al borde del descenso.

Con el fin de darle vuelta a la página, Rafael Dudamel está trabajando sin descanso junto al resto de su cuerpo técnico y las directivas del club para conformar un equipo realmente competitivo, por lo que le quitarían un importante jugador a Independiente Medellín, Leyser Chaverra.

Dudamel quiere reforzar a Cali con figura de Medellín

Deportivo Cali tuvo un semestre de lleno de "vaivenes", ya que no pudo llegar a los cuartos de final en la Liga BetPlay después de un comienzo irregular con Alberto Gamero como el director técnico y luego con Rafael Dudamel que tomó las riendas en un momento similar al del 2021 cuando quedaron campeones.

El venezolano llegó con una energía e idea de juego diferente que se demostró desde que tomó el mando, ganando importantes partidos que por poco lo acercan a la clasificación. Ahora el siguiente reto está puesto en el semestre de clausura, en donde Dudamel ya tendría potestad de conformar su equipo, con salidas y fichajes que se acoplen al esquema de juego que quiere implementar.

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Rafael Dudamel, habría solicitado iniciar acercamientos y negociaciones con el experimentado defensor, Leyser Chaverra. Por el momento no se ha hecho oficial ninguna oferta, pero el interés es claro y sería también una gran opción en busca de retornar al camino de las victorias durante el semestre de clausura.

De momento se han confirmado pocos acercamientos, pero la idea es bastante clara, darle un nuevo aire al equipo, pero mantener una base sólida, por lo que también se están trabajando en las renovaciones necesarias acorde a lo que vio durante sus primeros partidos tras el regreso.

Renovaciones pendientes en Cali

El cuadro 'azucarero' sigue trabajando de manera exhaustiva en lo que será el semestre de clausura y antes de volver a entrenamientos quieren tener asegurando el futuro de dos figuras que han destacado en las últimas temporadas, Fabián Viáfara y Avilés Hurtado, quienes terminan contrato a finales de junio del presente año.

Rafael Dudamel habría sido cautivado por el modo de juego del delantero y el lateral, por lo que querría contar con ellos durante el cierre de la temporada 2026, buscando opciones para renovar su contrato por seis meses más.

Bajas en Deportivo Cali

Por medio de un comunicado indicaron que los dos arqueros, Miguel Sánchez, Marco Espíndola y el lateral derecho Luis Manuel Orejuela ya no hacen parte en este 2026-II.

Además de estas tres bajas del cuadro azucarero, se suman también las de Julián Quiñones, Yani Quintero y Michael Aponzá. En ese sentido, ya son seis ausencias claves con la zaga defensiva que se debilita por las salidas de Luis Orejuela y Quiñones, lateral y defensor central.