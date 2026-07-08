Millonarios busca arquero: venezolano de selección sería el candidato

Una de las grandes prioridades de Millonarios a lo largo de este segundo semestre en el mercado de fichajes ha sido nada más ni nada menos que encontrar dos arqueros de prestigio. Diego Novoa salió de la institución, mientras que, con Guillermo De Amores, negocian la salida.

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Con Francisco Chaverra, Daniel Ruiz y Darwin Cortés, Millonarios se arma y podría seguir con la búsqueda de un guardameta. Se ha hablado de perfiles colombianos y extranjeros como Joan Felipe Parra y Javier Burrai. De hecho, el argentino ecuatoriano tiene más ventajas frente a otros.

Los rumores han caído y afirman que Javier Burrai firmará contrato en próximos días con Millonarios. Fabián Bustos conoce bien al arquero por la experiencia que tuvo el entrenador en Barcelona de Guayaquil coincidiendo con Burrai. Con el argentino solo les faltaría uno más para cubrir el puesto de Diego Novoa y de Guillermo De Amores.

EL ARQUERO VENEZOLANO QUE BUSCARÍA MILLONARIOS

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, el club bogotano estaría buscando porteros. Javier Burrai estaría cerca, James Aguirre también entra en la carpeta de Millonarios, pero, además del argentino, aparece otro perfil internacional. Se trata nada más ni nada menos que de Cristopher Varela.

En los últimos años, Venezuela ha sacado a buenos arqueros. Wuilker Faríñez que jugó en Millonarios y ahora defiende el arco de Internacional de Bogotá, Joel Graterol que estuvo en América de Cali y Cristopher Varela que ya conoce el FPC con Atlético Bucaramanga y La Equidad.

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Cristopher Varela es un perfil que llama la atención en Millonarios y que puede ganar enteros para quedarse con el puesto del arco con la competencia, ya sea con Javier Burrai, James Aguirre o Joan Felipe Parra. Varela suma convocatorias en la selección de Venezuela y ha atajado en uno que otro partido.

Actualmente, el arquero que ya pasó por la Liga BetPlay con Atlético Bucaramanga y La Equidad, juega en el Deportivo La Guaira. Tiene 26 años y mide 1,89 metros. Cristopher Varela podría ser el siguiente en la lista de fichajes para el cuadro albiazul de cara al segundo semestre.

RENOVACIÓN DE DAVID MACKALISTER SILVA

Uno de los jugadores que tenía que definir su futuro en Millonarios era David Mackalister Silva que terminaba contrato en junio de 2026. El jugador esperaba la posibilidad de poder continuar con la institución.

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El 2 de julio, Millonarios escribió en su cuenta oficial de X que se prorroga el contrato de David Mackalister Silva por seis meses más. El volante seguirá hasta diciembre de 2026 y esperaría tener minutos en este segundo semestre con su liderazgo que contagia.

Para este segundo semestre, Millonarios no contará con Nicolás Giraldo, Jorge Cabezas Hurtado, Álex Castro y Diego Novoa. El club también trabaja para definir la salida de Guillermo De Amores. Podría haber más bajas dependiendo de las decisiones que tome Fabián Bustos en próximas semanas.